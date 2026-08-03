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Edin Džeko (40) potpisao novi ugovor: Evo za koga će igrati sljedeće sezone

Edin Džeko (40) potpisao novi ugovor: Evo za koga će igrati sljedeće sezone
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Foto: Wajda/SOPA Images/Shutterstock Editorial/Profimedia

Klub je potvrdio na društvenim mrežama da je Džeko potpisao

3.8.2026.
16:11
M.G.
Wajda/SOPA Images/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Bosanskohercegovački napadač Edin Džeko (40) produžio je ugovor sa Schalkeom i ostat će u Gelsenkirchenu najmanje još jednu sezonu, službeno je potvrdio klub.

Džeko je u Schalke stigao u siječnju ove godine i klubu pomogao da izbori povratak u Bundesligu.

"Edin Džeko ostaje Schalker!  Nakon uspješnog drugog dijela sezone za Schalke, Džeko je potpisao novi jednogodišnji ugovor te će ponovno istrčati na terene u Bundesligi svojoj 23. profesionalnoj sezoni! Sjajno je što ostaješ s nama, Edine!", objavio je klub iz Gelsenkirchena na društvenim mrežama.

Ugovor je produžio nakon što je prošao liječnički pregleda i odmah će se pridružiti momčadi na pripremama.

 

Edin DžekoSchalke 04BundesligaUgovor
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