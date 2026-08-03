Edin Džeko (40) potpisao novi ugovor: Evo za koga će igrati sljedeće sezone

Bosanskohercegovački napadač Edin Džeko (40) produžio je ugovor sa Schalkeom i ostat će u Gelsenkirchenu najmanje još jednu sezonu, službeno je potvrdio klub.

Džeko je u Schalke stigao u siječnju ove godine i klubu pomogao da izbori povratak u Bundesligu.

EDIN DŽEKO bleibt Schalker! 💙



Nach einer erfolgreichen Rückrunde für den #S04 unterschrieb @EdDzeko einen neuen Ein-Jahres-Vertrag und läuft im 23. Profijahr wieder in der @Bundesliga_DE auf! ⚽️



Schön, dass du bei uns bleibst, Edin! 😊 pic.twitter.com/xJlpFAZdNW — FC Schalke 04 (@s04) August 3, 2026

"Edin Džeko ostaje Schalker! Nakon uspješnog drugog dijela sezone za Schalke, Džeko je potpisao novi jednogodišnji ugovor te će ponovno istrčati na terene u Bundesligi svojoj 23. profesionalnoj sezoni! Sjajno je što ostaješ s nama, Edine!", objavio je klub iz Gelsenkirchena na društvenim mrežama.

Ugovor je produžio nakon što je prošao liječnički pregleda i odmah će se pridružiti momčadi na pripremama.