Edin Džeko (40) potpisao novi ugovor: Evo za koga će igrati sljedeće sezone
Klub je potvrdio na društvenim mrežama da je Džeko potpisao
Bosanskohercegovački napadač Edin Džeko (40) produžio je ugovor sa Schalkeom i ostat će u Gelsenkirchenu najmanje još jednu sezonu, službeno je potvrdio klub.
Džeko je u Schalke stigao u siječnju ove godine i klubu pomogao da izbori povratak u Bundesligu.
"Edin Džeko ostaje Schalker! Nakon uspješnog drugog dijela sezone za Schalke, Džeko je potpisao novi jednogodišnji ugovor te će ponovno istrčati na terene u Bundesligi svojoj 23. profesionalnoj sezoni! Sjajno je što ostaješ s nama, Edine!", objavio je klub iz Gelsenkirchena na društvenim mrežama.
Ugovor je produžio nakon što je prošao liječnički pregleda i odmah će se pridružiti momčadi na pripremama.