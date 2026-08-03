Trener Vikinga komentirao Dinamo u ždrijebu: Evo čega se Norvežani najviše boje

Ako Dinamo u 3. pretkolu Lige prvaka pobijedi litavski Kauno Žalgiris, u play-offu će igrati protiv norveškog Vikinga iz Stavangera, odlučio je ždrijeb održan u ponedjeljak u Nyonu. Prva utakmica na rasporedu je 18. ili 19. kolovoza u Zagrebu, a uzvrat tjedan dana kasnije.

Trener Vikinga, Morten Jensen smatra da je njegovu momčad dopao težak mogući protivnik, no ističe kako je ipak zadovoljan redoslijedom odigravanja utakmica jer će njegov sastav prvi susret igrati u gostima, a uzvrat pred svojim navijačima.

"Bilo je onako kako smo očekivali. Težak ždrijeb, ali tako je uvijek u doigravanju. Najviše nas veseli to što ćemo prvu utakmicu igrati u gostima, a zatim odlučujući susret kod kuće u Stavangeru', rekao je Jensen za norveški TV 2 pa komentirao koga bi radije kao protivnika:

"Hrvatski prvak je favorit, ali oni prvo moraju odigrati svoje utakmice. Vidjet ćemo što će se dogoditi. U svakom slučaju, čeka nas težak i kvalitetan protivnik."

Norvežani vjeruju da u doigravanju mogu napraviti još jedan veliki korak i izboriti prvi plasman u ligašku fazu elitnog europskog natjecanja.

"Doista se veselimo ovoj prilici. U utakmicama doigravanja uvijek postoji realna mogućnost za prolazak", dodao je Jensen.

Puno slikovitiju reakciju ponudio je bivši norveški nogometaš i televizijski komentator Jesper Mathisen. On vjeruje da će Viking gotovo sigurno igrati protiv Dinama, a posebno je upozorio na atmosferu koja Norvežane može dočekati u Zagrebu.

Strašna atmosfera

"Vjerojatno će to biti Dinamo Zagreb. Riječ je o iskusnom i teškom protivniku protiv kojeg je Bodø/Glimt već ostao bez prolaska. Često govorimo o nekakvim navijačkim kotlovima na tribinama, ali onaj u Zagrebu jedan je od najintenzivnijih u kojima možete igrati. Ondje će zaista ključati jer atmosfera je strašna", rekao je Mathisen.

Norveško prvenstvo traje kroz kalendarsku godinu, a Viking je osvojio naslov prvaka 2025. s bodom više u odnosu na Bodø/Glimt. U novoj sezoni se, nakon odigranih 15 utakmica, nalazi na drugom mjestu s bodom manje, ali i utakmicom manje u odnosu na Bodø/Glimt.

Dinamo sutra na Maksimiru s početkom u 20 sati dočekuje Kauno Žalgiris, kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić, u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Uzvrat je tjedan dana kasnije u 19 sati u Litvi.

Prve utakmice play-offa Lige prvaka na rasporedu su 18. i 19. kolovoza, a uzvrati se igraju 25. i 26. kolovoza.

Dinamo je do trećeg pretkola Lige prvaka došao nakon ukupne pobjede 4-3 protiv švicarskog Thuna.

Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, Dinamo će pasti u play-off Europa lige. Ako i tamo izgubi, ući će u glavnu fazu Konferencijske lige.