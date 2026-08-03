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EUROPSKA LIGA /

Dinamo saznao protivnika u slučaju ispadanja od Kauno Žalgirisa: Modri su imali sreće

Dinamo saznao protivnika u slučaju ispadanja od Kauno Žalgirisa: Modri su imali sreće
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Foto: Sports Press Photo/Sipa USA/Profimedia

Prva utakmica playoffa Europske lige igrat će se 20. kolovoza, dok je uzvrat tjedan dana kasnije.

3.8.2026.
13:19
Sportski.net
Sports Press Photo/Sipa USA/Profimedia
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Nakon što je Dinamo u ponedjeljak oko 12 sati saznao kako će, ukoliko prođe Žalgiris, igrati protiv norveškog Vikinga, sada je hrvatski prvak saznao i protiv koga će igrati ukoliko izgubi.

Naime, ako litavski prvak bude bolji i izbaci Dinamo iz kvalifikacija za Ligu prvaka, Plavi će u playoffu za Europsku ligu igrati protiv pobjednika dvoboja Hradec Kralove/Besiktas.

Hradec Králové je klub koji je najprije trebao igrati protiv Varaždina u Konferencijskoj ligi, no naknadno je zbog skandala s namještanjem u češkoj ligi "promoviran" u Europsku ligu, dok je Bešiktaš turski velikan koji je prošlu sezonu završio na četvrtom mjestu Süperlige.

Osim izvučenog para, Dinamu su prijetili još Benfica/Hearts, Maccabi Tel Aviv/CSKA Sofia i Lech/Klaksvik, pa se može reći kako je hrvatski prvak imao sreće što je izbjegao susret s Benficom.

Prva utakmica playoffa Europske lige igrat će se 20. kolovoza, dok je uzvrat tjedan dana kasnije.

DinamoEuropska Liga
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