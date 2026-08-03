Dinamovi navijači nisu zadovoljni ždrijebom Lige prvaka, neki spominju i Hajduk

Dinamo će u doigravanju za ulazak u Ligu prvaka igrati protiv norveškog prvaka Vikinga ako uspije proći Kauno Žalgiris u trećem pretkolu Lige prvaka, odlučio je ždrijeb u ponedjeljak.

Dinamovi navijači na društvenim mrežama nisu nikako zadovoljni ždrijebom.

"Najteži mogući protivnik..."

"Da imamo sreće u ždrijebu kao Hajduk, gdje bi nam kraj bio..."

"Svi iz ždrijeba se nas boje, a mi prvo Žalgiris riješiti"

"Najgore moguće i opet umjetna trava"

"Prvo fokus na Kauno Žalgiris pa onda tek na Viking. Ajmo Plavi!"

"A jesmo prokleti"

Neki su od komentara na Dinamovim društvenim mrežama.

Riječ je o klubu koji je prošle godine bio norveški prvak sa 70 osvojenih bodova, odnosno jednim bodom ispred Bodø/Glimt​a. Prema Transfermarktu momčad vrijedi 48 milijuna eura, a jedna od najvećih zvijezda momčadi je Zlatko Tripić, hrvatski nogometaš rođen u Rijeci koji nastupa pod norveškom putovnicom.

Ako Dinamo prođe Kauno, prva utakmica play-offa Lige prvaka igrat će se 18. ili 19. kolovoza na Maksimiru, dok je uzvrat tjedan dana kasnije.