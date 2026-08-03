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AKO STE PROPUSTILI /

Jedni slave, drugi tuguju: Europski ispiti obilježili sportski tjedan

Jedni slave, drugi tuguju: Europski ispiti obilježili sportski tjedan
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Foto: Igor Kupljenik/SPP/imago sportfotodienst/Profimedia

Svakog ponedjeljka portal Net.hr donosi serijal 'Ako ste propustili' - presjek ekskluzivnih i autorskih tekstova, podcasta, intervjua koji su obilježili sportsku rubriku našeg portala prošlog tjedna

3.8.2026.
8:38
Sportski.net
Igor Kupljenik/SPP/imago sportfotodienst/Profimedia
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Tjedan iza nas donio nam je napete europske kvalifikacije hrvatskih klubova, početak HNL-a i štošta drugoga. Mi vam stoga donosimo presjek ekskluzivnih sportskih tekstova, analiza i intervjua objavljenih na Net.hr-u koji su oblikovali prethodni tjedan.

Dominik Franculić

U tjednu koji je započeo uzvratnom utakmicom Dinama i Thuna naš je Dominik razgovarao s Gordonom Schildenfeldom, koji je komentirao što je Dinamu bio problem u prvoj utakmici u Švicarskoj.

Maj Gašparac

Uzvratnu utakmicu Dinama i Thuna odradio je i Maj. On je nakon Dinamova prolaska protiv Švicaraca razgovarao s Igorom Pamićem, ali i s Ardianom Koznikuom. Naš je Maj razgovarao i s trećim legendarnim napadačem HNL-a, Tomislavom Bušićem, koji je za Net.hr komentirao Hajdukov poraz na Cipru.

Maj se pozabavio i drugim europskim ispitima pa je tako nakon ispadanja Varaždina, odnosno prolaska Rijeke, razgovarao s trenerom Varteksa Draženom Besekom, koji je Maju komentirao te rezultate.

Uz sve to Maj je uspio odraditi i razgovor s Antunom Filipecom koji je u serijalu "Karijera nakon karijere" otkrio kako je svojedobno najmlađi prvak Hrvatske u reliju postao vinar.

Roko Silov

Roko je pak razgovarao s Ivanom Tomečakom, koji je za Net.hr najavio utakmicu Dinama i Thuna. Nakon pobjede u produžecima donio je tekst o dvojici "otpisanih heroja", Franu Topiću i Lukasu Kačavendi, a za kraj tjedna razgovarao je s Vladimirom Balićem, koji je komentirao ispadanje Hajduka od Pafosa.

Ako Ste Propustili
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