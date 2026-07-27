FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LIGA PRVAKA /

Bivši Dinamovac otkrio koliku ulogu ima podloga, ali i što će biti ključ uspjeha na Maksimiru

Bivši Dinamovac otkrio koliku ulogu ima podloga, ali i što će biti ključ uspjeha na Maksimiru
×
Foto: Kjetil Waber/PIXSELL

Uzvratni susret na Maksimiru, koji se igra u utorak 28. srpnja u 20 sati, moći ćete pratiti na RTL-u i platformi VOYO, a za Net.hr ga je komentirao Ivan Tomečak.

27.7.2026.
10:34
Roko Silov
Kjetil Waber/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Dinamo u utorak igra uzvratnu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. U prvoj je utakmici Thun iznenadio Modre i uzeo remi, no Modri su imali nekoliko prilika pobijediti u toj utakmici.

Budući da se radi o važnom susretu, kontaktirali smo bivšeg Dinamovog igrača Ivana Tomečaka koji nam je otkrio što je pošlo po krivu u Švicarskoj, ali i što će biti velika prednost Modrih u uzvratu.

"U Thunu Dinamo nije izgledao loše, ali se kasno 'upalio'. To je stvar natjecateljskog ritma. No, kako je vrijeme odmicalo, vidjelo se da se Dinamo 'probudio', pa je na kraju pokazao da je prava ekipa i da su kvalitetniji od Švicaraca", rekao je bivši desni bek Modrih pa nastavio:

"Ono gdje su imali dosta problema bila je završnica. Igrači su stvarali brojne prilike, ali ih nisu iskorištavali i to trebaju popraviti."

Sugovornika smo upitali i o temi o kojoj se najviše pričalo prije, ali i nakon utakmice – podlozi. Kakvu ulogu zapravo ima umjetna trava?

"Ima stvarno veliku ulogu. Razlika između 'prave' i umjetne trave je nebo i zemlja. Jednostavno, lopta drukčije odskače, ima drukčiju brzinu, a problem je i u tome što je svaka umjetna trava drukčija. Koliku ulogu ima podloga na rezultat možemo vidjeti iz prošle sezone kada je Bodo/Glimt pobjeđivao ponajbolje europske momčadi na svojem terenu", ističe Tomečak.

Dakle, Modri bi trebali imati prednost na Maksimiru?

"Sigurno. Poznaš teren, treniraš na njemu stalno, znaš koliko je 'dug i širok' i sve to ima ulogu. Na gostovanjima imaš jedan trening prije utakmice i nije se tako lako naviknuti na to."

Naš sugovornik nam je prokomentirao i činjenicu da je Maksimir gotovo rasprodan.

"Lijepo je vidjeti da je stadion rasprodan, pogotovo za vrijeme godišnjih odmora. To će sigurno imati ulogu. Ako bude prava atmosfera kakva zna biti na Maksimiru, to će biti veliki vjetar u leđa igračima jer kada te toliko ljudi dođe podržati, onda je lakše i trčati i ići na svaku loptu", govori Tomečak, koji je za kraj komentirao i što Dinamu treba za pozitivan ishod.

"Glavna je stvar da igrači budu koncentrirani u završnici. Imali su u prvoj utakmici dosta prilika, ali i dosta promašaja. Ako na Maksimiru budu koncentrirani i rano zabiju, onda se susret otvara, a tu je Dinamo opasan, to je pokazao prošle sezone. Sigurno je da je Dinamo apsolutni favorit, pokazao je već u prvom susretu da je dominantan, no u ovom je trenu najbitnije proći dalje i vjerujem da će Plavi u tome uspjeti", zaključio je Tomečak.

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

Ivan TomečakLiga PrvakaDinamoThun
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike