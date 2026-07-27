Bivši Dinamovac otkrio koliku ulogu ima podloga, ali i što će biti ključ uspjeha na Maksimiru

Dinamo u utorak igra uzvratnu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. U prvoj je utakmici Thun iznenadio Modre i uzeo remi, no Modri su imali nekoliko prilika pobijediti u toj utakmici.

Budući da se radi o važnom susretu, kontaktirali smo bivšeg Dinamovog igrača Ivana Tomečaka koji nam je otkrio što je pošlo po krivu u Švicarskoj, ali i što će biti velika prednost Modrih u uzvratu.

"U Thunu Dinamo nije izgledao loše, ali se kasno 'upalio'. To je stvar natjecateljskog ritma. No, kako je vrijeme odmicalo, vidjelo se da se Dinamo 'probudio', pa je na kraju pokazao da je prava ekipa i da su kvalitetniji od Švicaraca", rekao je bivši desni bek Modrih pa nastavio:

"Ono gdje su imali dosta problema bila je završnica. Igrači su stvarali brojne prilike, ali ih nisu iskorištavali i to trebaju popraviti."

Sugovornika smo upitali i o temi o kojoj se najviše pričalo prije, ali i nakon utakmice – podlozi. Kakvu ulogu zapravo ima umjetna trava?

"Ima stvarno veliku ulogu. Razlika između 'prave' i umjetne trave je nebo i zemlja. Jednostavno, lopta drukčije odskače, ima drukčiju brzinu, a problem je i u tome što je svaka umjetna trava drukčija. Koliku ulogu ima podloga na rezultat možemo vidjeti iz prošle sezone kada je Bodo/Glimt pobjeđivao ponajbolje europske momčadi na svojem terenu", ističe Tomečak.

Dakle, Modri bi trebali imati prednost na Maksimiru?

"Sigurno. Poznaš teren, treniraš na njemu stalno, znaš koliko je 'dug i širok' i sve to ima ulogu. Na gostovanjima imaš jedan trening prije utakmice i nije se tako lako naviknuti na to."

Naš sugovornik nam je prokomentirao i činjenicu da je Maksimir gotovo rasprodan.

"Lijepo je vidjeti da je stadion rasprodan, pogotovo za vrijeme godišnjih odmora. To će sigurno imati ulogu. Ako bude prava atmosfera kakva zna biti na Maksimiru, to će biti veliki vjetar u leđa igračima jer kada te toliko ljudi dođe podržati, onda je lakše i trčati i ići na svaku loptu", govori Tomečak, koji je za kraj komentirao i što Dinamu treba za pozitivan ishod.

"Glavna je stvar da igrači budu koncentrirani u završnici. Imali su u prvoj utakmici dosta prilika, ali i dosta promašaja. Ako na Maksimiru budu koncentrirani i rano zabiju, onda se susret otvara, a tu je Dinamo opasan, to je pokazao prošle sezone. Sigurno je da je Dinamo apsolutni favorit, pokazao je već u prvom susretu da je dominantan, no u ovom je trenu najbitnije proći dalje i vjerujem da će Plavi u tome uspjeti", zaključio je Tomečak.

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.