Recept koji je osvojio milijune: Kada probate ovu piletinu uvijek ćete je ovako pripremati
Popularnost ovog pristupa leži u njegovoj praktičnosti - manje vremena za pripremu i, što je mnogima najvažnije, znatno manje prljavog suđa. Ovakav koncept omogućuje da kod kuće pripremite kvalitetna jela bez stresa i kompliciranih postupaka i tehnika
Ovaj recept nije samo ukusan obrok, već i dio šireg kulinarskog pokreta. Jela iz jedne posude, poput ovog, prepoznata su kao jedan od glavnih prehrambenih trendova za 2026. godinu. Popularnost ovog pristupa leži u njegovoj praktičnosti - manje vremena za pripremu i, što je mnogima najvažnije, znatno manje prljavog suđa. Ovakav koncept omogućuje da kod kuće pripremite kvalitetna jela bez stresa i kompliciranih postupaka i tehnika.
Khrystyna, autorica popularnog YouTube kanala "Essen Recipes" poznatija pod pseudonimom Sophie objavila je recept za pripremu medom glazirane piletine s krumpirom i mrkvom, jednostavno, utješno i nevjerojatno ukusno jelo za cijelu obitelj.
Recept za glaziranu piletinu iz jedne posude
Sastojci
Za piletinu i povrće:
- Pileći bataci
- Sol, papar, origano
- Maslinovo ulje
- Maslac
- Ljutika
- Mrkva
- Krumpir
- Češnjak
- Svježi peršin
Za umak:
- 3 žlice meda
- 4 žlice slatkog čili umaka
- Sok od limuna
- Soja umak
- 1 žlica Dijon senfa
Za salatu (prilog):
- Ljubičasti luk
- Svježi kopar
- Krastavci
- Ocat
- Med
- Maslinovo ulje
Priprema korak po korak:
- Pileće batke začinite solju, paprom, origanom i s malo maslinovog ulja.
- U velikoj tavi koja može ići u pećnicu zagrijte mješavinu maslinovog ulja i maslaca. Pecite piletinu oko pet minuta sa svake strane, dok ne dobije zlatnosmeđu boju i hrskavu koricu. Izvadite piletinu iz tave i stavite je sa strane.
- U istu tavu dodajte narezanu ljutiku, mrkvu i krumpir. Pirjajte povrće u sokovima koje je piletina pustila dok lagano ne omekša.
- Pred kraj pirjanja povrću dodajte nasjeckani češnjak i svježi peršin te kratko promiješajte da puste aromu.
- U zasebnoj posudi pripremite umak: pomiješajte tri žlice meda, četiri žlice slatkog čili umaka, limunov sok, soja umak i žlicu Dijon senfa. Ova kombinacija stvara savršenu ravnotežu slatkog, kiselog i pikantnog.
- Vratite piletinu u tavu s povrćem te sve prelijte pripremljenim umakom.
- Stavite tavu u prethodno zagrijanu pećnicu na 200°C i pecite tridesetak minuta, dok piletina ne bude potpuno pečena, a umak se ne karamelizira.
Kao savršen prilog, Sophie predlaže osvježavajuću salatu: tanko narežite ljubičasti luk, svježi kopar i krastavce te ih začinite jednostavnim preljevom od octa, meda i maslinovog ulja.
POGLEDAJTE GALERIJU