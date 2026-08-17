Recept koji je osvojio milijune: Kada probate ovu piletinu uvijek ćete je ovako pripremati

Ovaj recept nije samo ukusan obrok, već i dio šireg kulinarskog pokreta. Jela iz jedne posude, poput ovog, prepoznata su kao jedan od glavnih prehrambenih trendova za 2026. godinu. Popularnost ovog pristupa leži u njegovoj praktičnosti - manje vremena za pripremu i, što je mnogima najvažnije, znatno manje prljavog suđa. Ovakav koncept omogućuje da kod kuće pripremite kvalitetna jela bez stresa i kompliciranih postupaka i tehnika.

Khrystyna, autorica popularnog YouTube kanala "Essen Recipes" poznatija pod pseudonimom Sophie objavila je recept za pripremu medom glazirane piletine s krumpirom i mrkvom, jednostavno, utješno i nevjerojatno ukusno jelo za cijelu obitelj.

Recept za glaziranu piletinu iz jedne posude

Sastojci

Za piletinu i povrće:

Pileći bataci

Sol, papar, origano

Maslinovo ulje

Maslac

Ljutika

Mrkva

Krumpir

Češnjak

Svježi peršin

Za umak:

3 žlice meda

4 žlice slatkog čili umaka

Sok od limuna

Soja umak

1 žlica Dijon senfa

Za salatu (prilog):

Ljubičasti luk

Svježi kopar

Krastavci

Ocat

Med

Maslinovo ulje

Priprema korak po korak:

Pileće batke začinite solju, paprom, origanom i s malo maslinovog ulja. U velikoj tavi koja može ići u pećnicu zagrijte mješavinu maslinovog ulja i maslaca. Pecite piletinu oko pet minuta sa svake strane, dok ne dobije zlatnosmeđu boju i hrskavu koricu. Izvadite piletinu iz tave i stavite je sa strane. U istu tavu dodajte narezanu ljutiku, mrkvu i krumpir. Pirjajte povrće u sokovima koje je piletina pustila dok lagano ne omekša. Pred kraj pirjanja povrću dodajte nasjeckani češnjak i svježi peršin te kratko promiješajte da puste aromu. U zasebnoj posudi pripremite umak: pomiješajte tri žlice meda, četiri žlice slatkog čili umaka, limunov sok, soja umak i žlicu Dijon senfa. Ova kombinacija stvara savršenu ravnotežu slatkog, kiselog i pikantnog. Vratite piletinu u tavu s povrćem te sve prelijte pripremljenim umakom. Stavite tavu u prethodno zagrijanu pećnicu na 200°C i pecite tridesetak minuta, dok piletina ne bude potpuno pečena, a umak se ne karamelizira.

Kao savršen prilog, Sophie predlaže osvježavajuću salatu: tanko narežite ljubičasti luk, svježi kopar i krastavce te ih začinite jednostavnim preljevom od octa, meda i maslinovog ulja.

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