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SAMO JEDNA TAVA /

Recept koji je osvojio milijune: Kada probate ovu piletinu uvijek ćete je ovako pripremati

Recept koji je osvojio milijune: Kada probate ovu piletinu uvijek ćete je ovako pripremati
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Foto: Shutterstock

Popularnost ovog pristupa leži u njegovoj praktičnosti - manje vremena za pripremu i, što je mnogima najvažnije, znatno manje prljavog suđa. Ovakav koncept omogućuje da kod kuće pripremite kvalitetna jela bez stresa i kompliciranih postupaka i tehnika

17.8.2026.
6:16
Antonela Ištvan
Shutterstock
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Ovaj recept nije samo ukusan obrok, već i dio šireg kulinarskog pokreta. Jela iz jedne posude, poput ovog, prepoznata su kao jedan od glavnih prehrambenih trendova za 2026. godinu. Popularnost ovog pristupa leži u njegovoj praktičnosti - manje vremena za pripremu i, što je mnogima najvažnije, znatno manje prljavog suđa. Ovakav koncept omogućuje da kod kuće pripremite kvalitetna jela bez stresa i kompliciranih postupaka i tehnika. 

Khrystyna, autorica popularnog YouTube kanala "Essen Recipes" poznatija pod pseudonimom Sophie objavila je recept za pripremu medom glazirane piletine s krumpirom i mrkvom, jednostavno, utješno i nevjerojatno ukusno jelo za cijelu obitelj.

Recept za glaziranu piletinu iz jedne posude

Sastojci

Za piletinu i povrće:

  • Pileći bataci
  • Sol, papar, origano
  • Maslinovo ulje
  • Maslac
  • Ljutika
  • Mrkva
  • Krumpir
  • Češnjak
  • Svježi peršin

Za umak:

  • 3 žlice meda
  • 4 žlice slatkog čili umaka
  • Sok od limuna
  • Soja umak
  • 1 žlica Dijon senfa

Za salatu (prilog):

  • Ljubičasti luk
  • Svježi kopar
  • Krastavci
  • Ocat
  • Med
  • Maslinovo ulje

Priprema korak po korak:

  1. Pileće batke začinite solju, paprom, origanom i s malo maslinovog ulja.
  2. U velikoj tavi koja može ići u pećnicu zagrijte mješavinu maslinovog ulja i maslaca. Pecite piletinu oko pet minuta sa svake strane, dok ne dobije zlatnosmeđu boju i hrskavu koricu. Izvadite piletinu iz tave i stavite je sa strane.
  3. U istu tavu dodajte narezanu ljutiku, mrkvu i krumpir. Pirjajte povrće u sokovima koje je piletina pustila dok lagano ne omekša.
  4. Pred kraj pirjanja povrću dodajte nasjeckani češnjak i svježi peršin te kratko promiješajte da puste aromu.
  5. U zasebnoj posudi pripremite umak: pomiješajte tri žlice meda, četiri žlice slatkog čili umaka, limunov sok, soja umak i žlicu Dijon senfa. Ova kombinacija stvara savršenu ravnotežu slatkog, kiselog i pikantnog.
  6. Vratite piletinu u tavu s povrćem te sve prelijte pripremljenim umakom.
  7. Stavite tavu u prethodno zagrijanu pećnicu na 200°C i pecite tridesetak minuta, dok piletina ne bude potpuno pečena, a umak se ne karamelizira.

Kao savršen prilog, Sophie predlaže osvježavajuću salatu: tanko narežite ljubičasti luk, svježi kopar i krastavce te ih začinite jednostavnim preljevom od octa, meda i maslinovog ulja.

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ReceptPiletinaKrumpirMrkva
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