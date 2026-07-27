Situacija s Livakovićem uskoro će postati jasnija, a Dinamo ima tri imena u rezervi

Dinamo u utorak očekuje druga utakmica protiv Thuna u drugom pretkolu Lige prvaka. Prva utakmica u Švicarskoj je završila 1-1 i Dinamo će na domaćem terenu loviti prolaz.

Na vratima će za Dinamo gotovo sigurno braniti Ivan Filipović, na klupi će biti Ivan Nevistić i Danijel Zagorac, ali Modri su u potrazi za vratarom koji bi bio neprikosnovena jedinica ove sezone. Najveća želja je povratak Dominika Livakovića koji se već dugo razvlači. Posljednja informacija iz turske bila je službena objava Fenerbahčea u kojoj su napisali kako nisu dobili službene ponude Dinama i Olympiakosa što je poprilično čudno jer smo čitali puno o Dinamovoj želji da dovede Livakovića i Livijevoj želji da se vrati u Dinamo. Stvari bi mogle biti jasnije tijekom ponedjeljka jer tada je unutarnji sastanak u klubu koji bi mogao odrediti Livakovićevu sudbinu.

Jasno je da zbog neizvjesnosti situacije, zagrebački klub traži druga rješenja. Jedno od njih je bivši Dinamov vratar Oliver Zelenika koji nije potpisao novi ugovor s Varaždinom i čeka što će se dogoditi s Dinamom pa ga je zato i Nikola Šafarić stavio na klupu za utakmice s Jablonecom u Konferencijskoj ligi.

Drugo ime je ono Dinka Horkaša iz Las Palmasa, pišu 24Sata. Riječ je o još jednom bivšem vrataru Dinama koji briljira u drugoj španjolskoj ligi u posljednje vrijeme. Međutim, španjolski mediji su pisali kako je Celtic blizu njegova dovođenja za između četiri i sedam milijuna eura pa je pitanje može li Dinamo toliko ponuditi španjolskome klubu.

Prema 24Sata, Dinamo na radaru ima i vratara iz Španjolske. Capellas preko svojih veza cilja jednog mladog Španjolca čije ime još nije poznato. Vrlo zanimljiva situacija s vratarima u Dinamu, nadamo se da će se brzo razriješiti.