Navijačima Hajduka je muka: 'Garcia, aj plati misu Livaji. Ćaći spomenik. Ukazao se Bog baluna'

Nogometaši Hajduka upisali su prvu ovosezonsku pobjedu u SHNL-u nakon što su u susretu 3. kola na gostovanju svladali Goricu 2-1.

Splićani su poveli već u trećoj minuti pogotkom Michelea Šege. Bruno Bogojević izjednačio je u 78. minuti iz jedanaesterca i zakomplicirao situaciju na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici, a sva tri boda Hajduku je golom u 87. minuti donio joker s klupe Marko Livaja.

Navijači Hajduka nisu zadovoljni igrom momčadi Gonzala Garcije, a zamjerke imaju i na kriterij glavnog suca Patrika Pavlešića. Evo što su poručili na službenoj Facebook klupskoj stranici.

"Dalo bi se o suđenju pričati, full contact start na Hodaku je čisti crveni karton. Ako je penal za Goricu onda je i penal na Pukštasu i ne radi laganog guranja u leđa, nego o udarcu po nozi. Sedam minuta produžetka??"

"70 minuta se šeću po terenu. Marešić hoda do centra s loptom, katastrofa".

"O suđenju se može pričati. Mogao je suditi penal na Pukiju, ali to smo vidjeli već tko zna koliko put, jer znamo kakav status imamo kod sudaca. Više mene brine naša igra. Prvu utakmicu u sezoni smo odigrali dobro i ništa više. Što dalje sve lošije i lošij. Igramo umjesto da bude kontra, a to je do trenera. Njega treba riješiti što prije."

"Ma pusti penale i produžetke. Nije više ovo Mamićeva era. Realno, momčad mu je danas opet loše izgledala i da mu imaju za otpremninu davno bi otkaz dobio. Spasio ga Bog Baluna opet i opet".

"Sreća za Hajduk da se ukazao Marko Livaja".

"Pravda i Bog nagradio. Nisu mogli oduzeti Hajduku pobjedu ni sudija ni var soba. Bebek".

"Huramu treba boca sa kisikom na kraju, a igrao čovjek cca 25 minuta."

"Pobjeda je tu. Idemo napasti Europu. Vezni red je jeziv. Čekamo da se Sigur proda. Ako treba i veznog igrača da igra, Livaja mora igrati. Jer stvara ogromnu razliku."

"I na kraju svega vratimo se na isto da je Dambrauskas bia profesor za sve do sad".

"Garcia, aj plati misu Livaji!"

"Tuga i patnja, da oni nisu u stanju dati 3-4 gola ovakvoj Gorici."

"Hrvatska liga nikada nije niti će ikada imati takvog klasnog igrača kao što je Bog baluna, ćaća Marko Livaja veličanstveni".