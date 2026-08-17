Od Rijeke, Hajduka i 'Hrvatskog Dakara' do stravičnog požara: 'Hrvatska se mora ujediniti'
Svakog ponedjeljka portal Net.hr donosi serijal 'Ako ste propustili' - presjek ekskluzivnih i autorskih tekstova, podcasta, intervjua koji su obilježili sportsku rubriku našeg portala prošlog tjedna
Ako su vam promaknule najvažnije sportske teme proteklog tjedna, donosimo priliku da ih nadoknadite. Novo izdanje serijala "Ako ste propustili” na jednom mjestu okuplja najbolje tekstove autora sportske redakcije Net.hr-a. Od aktualnih analiza i ekskluzivnih intervjua do reakcija i priča koje otkrivaju zbivanja iza kulisa. Izdvojili smo sve sadržaje koje vrijedi pročitati.
Maj Gašparac
Scoria upozorio Rijeku uoči ključne utakmice u Finskoj: "Bitno je to spriječiti..."
Veliki izazov za Rijeku: "Bit će potpuno drugačije, na to se moraju što prije naviknuti".
Bivša zvijezda Rijeke detektirala glavni problem Kekove ekipe: "Moraju naći neko rješenje".
Srpski vozač o "Hrvatskom Dakaru" koji starta u Kninu: "To će biti najbitnije".
Legenda Hajduka: "Nikakve euforije ne smije biti, a moram ovo reći o Livaji".
Roko Silov
Rijeka ispred nosa ukrala velikog talenta Dinamu i Hajduku.
Dalić i Branko Ivanković kreću u nove izazove: Evo kada padaju potpisi.
Slatke brige Slavena Bilića: Dva igrača se nameću za problematičnu poziciju.
Legenda Rijeke: "Kek je iskusan, a imamo igrača koji može zamijeniti Fruka".
Peršon upozorio Hajduk: "Žalgiris je formalnost, a pobjeda protiv Gorice imperativ".
Vehmir Džakmić
Knin središte svjetskog spektakla, Marijo Ćaćić ističe: "Upisujemo se na globalnu kartu".
Danski avanturist ponovno stiže na Dinaric Rally: "Ovdje svaki metar morate zaslužiti".
Legenda Rijeke upozorava pred Dance: "To su uvjeti za prolazak Midtjyllanda".
Silvijo Maksan
Branko Karačić: "Svjesni su u Hajduku da ne mogu konkurirati Dinamu. Moraju shvatiti jednu bitnu stvar".
Dražen Besek bez rukavica o problemima Hajduka i ulozi Livaje: "Opet isto na Poljudu".
Zašto je Hrvatska odbila izdati vize ruskim sportašima? Dobili smo odgovor iz MVEP-a.
Junak zadnjeg naslova Hajduka: "Ljudi vide da ne štima. Ovo je najveći problem".
Doznajemo: Novi Mierez ima ozbiljne ponude, odlazi li iz Osijeka već na polusezoni?
Franko Andrijašević: "Jedan igrač Dinama me posebno oduševljava. Reprezentativni je kalibar".
Filip Ivić o stravičnom požaru: "Imam tamo prijatelje, zabrinut sam. Nisu mi još svi odgovorili na poruke".
Mate Bilić o katastrofi: "Nemam riječi, ljudi su ostali bez doma. Hrvatska se mora ujediniti".
Misliš da znaš sve o nogometu? Vrijeme je za TOTalnu analizu s Marijom Totom.