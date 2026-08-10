Od legendi, poznatih trenera, skandala do Pejina nakon napada palicama: 'U šoku sam'

Ako ste proteklog tjedna propustili neku od najvažnijih sportskih priča, na pravom ste mjestu. U novom izdanju serijala "Ako ste propustili” donosimo pregled ekskluzivnih tekstova autora sportske rubrike Net.hr-a. Od aktualnih analiza i velikih intervjua do reakcija i priča koje otkrivaju što se događa iza kulisa, kad sportska karijera utihne i live praćenja utakmica. Sve što vrijedi pročitati pronađite na jednom mjestu.

Vedrana Malec bila je gošća ovotjednog izdanja specijala Net.hr-a "Karijera nakon karijere" - Bivša hrvatska olimpijka dala vrijedan savjet: "Život me odveo u nekom drugom smjeru".

Ardian Kozniku otkrio je Maju Gašparcu što očekuje u prvoj utakmici Haduka i Žalgirisa u 3. pretkolu Konferencijske lige: Proslavljeni napadač Bijelih: "Moraju sada pobijediti. Ruku na srce, Hajduk to nema..."

Ante "Zonzi" Ivković dao je svoj osvrt utakmice Žalgiris - Hajduk: Legenda Bijelih: "Po prvi put sam to vidio, ali fali Hajdukove dice..."

Javio nam se i Tihomir Pejin nakon napada teleskopskim palicama u Osijeku: "Iskreno, u šoku sam, ali najvažnije je što... "

Preporođeni Osijek utrpao šest pogodaka Rudešu, Omerović zabio hat-trick.

Sjajni Varaždin u Koprivnici "razbio" Slaven Belupo.

Šok na Poljudu: Istra golom u 95. minuti osvojila bod protiv Hajduka.

Vjeran Simunić pričao je našem Dominiku o problemima Hajduka nakon poraza od Pafosa i Varaždina. Hrvatski rekorder: "Ovako više ne ide, nismo trebali izgubiti ovog igrača".

Dražen Besek najavio je Dominiku utakmicu Dinamo - Kauno Žalgiris. Iskusni stručnjak i bivši igrač Plavih: "Sopić dobro poznaje Dinamo, ali ovo je najvažnije".

Roko je imao tekst u kojem je izdvojio pet zaključaka iz Dinamovog razbijanja Žalgira. Pet za pet: Evo što smo naučili iz Dinamove "petarde" Žalgirisu.

Zoran Vulić komentirao je Roku igru Hajduka, šanse za prolazak protiv Žalgirisa, ali i otkrio zašto hrvatska ima problema s prekidima. Legenda Hajduka: "Na Livaju se odrazio medijski pritisak, a ovo je uzrok problema našeg nogometa".

U središtu neugodnog incidenta našao hrvatski veznjak Fran Tomek, bivši igrač Dinama koji već dvije sezone nosi dres Kopera.

Dvadesetčetverogodišnji nogometaš Fran Tomek oglasio se na društvenim mrežama i otkrio da su ga pojedini pripadnici Koperove navijačke skupine Tifozi vrijeđali na nacionalnoj osnovi tijekom posljednje prvenstvene utakmice, vikali mu da je ustaša. Tonko je došao do Frana Tomeka i s njim porazgovarao o incidentu. Bivši igrač Dinama otkrio mu je pozadinu incidenta u Sloveniji: "Polomit ćemo ti noge, skidaj taj dres".

Danijel Šarić najavio je Tonku Medvedecu Rijekin europski ogled protiv Ilvesa i upozorio da finska momčad predstavlja znatno ozbiljniji izazov od Derry Cityja.

Krešo je radio tekstualni live prve utakmice 3. pretkola Konferencijske lige između Rijeke i Ilvesa na Rujevici prošlog četvrtka. Rijeka nizala šanse, no na kraju minimalno slavila: Za prolaz u uzvratu.

Robert Špehar dao je intervju nakon utakmice Dinama i Žalgirisa na Maksimiru. Plavi su razbili Sopićev Kauno Žalgiris 5-0. Bivši Vatreni: "Govore kako je star, to su gluposti. Vrijeme je da zaigra za Hrvatsku".

Marijo Tot: "Očekujem Dinamo u Ligi prvaka, a jedan igrač je pravi lider. On pravi razliku".

Dragan Skočić najavio nam je europski ispit Rijeke protiv Ilvesa. Poznati trener analizira Rijeku i otkriva Kekovu tajnu: "Oni su kao avion koji se dizajnira u letu".

Zlatko Dalić ima novi posao: Prihvatio je ponudu i zarađivat će ogromne novce, znamo cifru!

Igor Pamić: "Dalića će tamo voljeti i cijeniti, a za tu lovu i Hrvatska će lijepo izgledati izdaleka".

Igor Musa: "Nisam znao da za njih brani bivši dinamovac, pravi je primjer. Lako je komentirati s kauča".

Javio nam se Tihomir Pejin: "Iskreno, u šoku sam, ali najvažnije je što... "

Hrvatski izbornik o Itaumi: "Novi Tyson? Gluposti, borio se s pikzibnerima. Hrga je ratnik".

Legenda o preporodu Osijeka: "Iznenađeni smo, a on je nevjerojatna kopija Miereza".

Ivo Smoje: "Rezultati su briljantni, a klub sve više ima osječki i slavonski identitet".