Legenda o preporodu Osijeka: 'Iznenađeni smo, a on je nevjerojatna kopija Miereza'
Robert Špehar za portal Net.hr komentira preporod Osijeka
Nogometni klub Osijek ušao je u novu sezonu na spektakularan način. Dvije pobjede u prva dva kola, obje u gostima, uz impresivnu gol-razliku od 8-1, probudile su optimizam i vratile osmijehe na lica navijača Osijeka. Omerović već sad ima četiri gola u SHNL-u. Pobjeda Osijeka protiv Rudeša u subotu u 2. kolu od 6-1 još više dobiva na težini jer je postala treća najvažnija gostujuća pobjeda Osijeka u povijesti HNL-a.
Nakon turbulentnih prošlih sezona u kojoj se Osijek borio za opstanak u SHNL-u, Osijek ponovno izgleda moćno, razigrano i napadački opasno. O preporodu kluba, atmosferi u gradu i ključnim faktorima uspjeha za Netr.hr govori za portaol Net.hr legendarni bivši igrač Osijeka, Robert Špehar. Robert Špehar istinska je legenda kluba iz grada na Dravi. Špehar u dresu NK Osijek u službenim utakmicama u eri hrvatske samostalnosti odigrao je, prema podacima s interneta, 108 utakmica i postigao 69 golova. Ako računamo cjelokupnu klupsku povijest, uključujući razdoblje prije SHNL-a i sve neslužbene te prijateljske utakmice, broj nastupa Robrta Špehara prelazi 400 utakmica...
Više od rezultata veseli lepršava i napadačka igra
Možemo li konstatirati, možemo li pisati i složiti se da je Osijek preporođen ili je ipak malo prerano za tu konstataciju?
"Vrijeme će to pokazati, ali Osijek nakon zadnjih par sezona gdje nije gledao dobro i gdje je završavao na dnu tablice, ne treba uopće razbijati glavu sa kvalitetom Gorice i Rudeša. Vrijeme će pokazati njihovu jačinu i kvalitetu, ali trebamo svi koji volimo Osijek biti zadovoljni startom Osijeka. Gorica i Rudeš u gostima i obje te utakmice odigrao je Osijek dobro. Ne samo rezultatski, ne samo golovima, nego zaista dobro, poletno i razigrano. Kao da su igračima neki okovi skinuti s leđa. Rastrčani su, brzi, jure po terenu i zaista to u ovom trenutku izgleda dobro. I ponavljam, ne treba se opterećivati jačinom protivnika, nego uživati svi zajedno u igri i nadati se da će to trajati što duže. Pravu kvalitetu Osijeka pokazat će one predstojeće utakmice, prvenstveno protiv Dinama, Hajduka, Rijeke, naših najjačih klubova, ali Osijek u uvodnom dijelu sezonu izgleda sjajno, preporođeno. Svaki navijač Osijeka želi da mu klub i igrači tako izgledaju", govori u uvodu Robert Špehar.
Trener je donio napadački obrazac, a novi igrač je 'nevjerojatna kopija' Miereza
Što se događa s momčadi Osijeka s trenerom, argentinskim stručnjakom Federicom Bessoneon, kao i novim igračima u odnosu na Osijek prošle sezone? Što je Federico Bessone donio u momčad da je bljesnula i je li on zaslužan sto posto?
"Naravno, treba čestitati treneru Federicu Bessoneu i stručnom stožeru. Treneri su uvijek mjerilo onoga kako mu izgleda ekipa", ističe Špehar i nastavlja:
"Momčad Osijeka na ove prve dvije prvenstvene utakmice je izgledala odlično, taktički se vidi. Vidi se već obrazac koji želi taj trener, da se igra dosta napadački, da se igra i kombinatorno, ali isto tako i da se iskoristi prednost u polukontrama i kontrama, ali i da se stisne visoko, tako da... Za sada, kažem, zaista je to sve što je zamislio, a igrači su proveli u djelo."
Špehar dodaje kako je Osijek i ranije imao kvalitetne pojedince, ali nešto nije funkcioniralo.
"Po meni, Osijek je imao uvijek dobrih igrača. Ne znam zašto je to tako izgledalo loše za njih u zadnje dvije sezone i zašto su tako nisko bili. Ali, kažem, očigledno ti igrači koji su ostali, samo s par dolazaka novih igrača, sada izgledaju sasvim drugačije", objašnjava i izdvaja jedno ime:
"Kažem, igračima je došao taj mali Leon, Meksikanac, i donosi puno. Zaista, nevjerojatna kopija po konstituciji i izgledu od Miereza, zaista podsjeća na njega. Ali, kažem, isto tako ganja zadnju liniju, silovit je, što se tiče igre s nogom puno je bolji, a vidimo i tu kvalitetu igranja glavom, tako da se s njim puno dobilo. Ima i drugih koji su ušli i zabili gol, znači i tu se ima neka širina na klupi. Još ima dosta dobrih igrača, i Heistera i ostalih koji se tek priključuju, tako da mislim da mogu zaista dosta optimistično gledati."
U Osijeku ne treba puno za malu euforiju
Visoke su temperature u Osijeku, ali sigurno i navijači i čitav grad lagano dišu. Kakva je atmosfera u Osijeku, je li NK Osijek ponovno priča broj jedan u gradu?
"Je. Dosta ljudi je iznenađeno s ova dva rezultata i, kažem, mene više raduje ta igra, ona je najbitnija. Bila je zaista dobra igra dosad. S puno kreiranih akcija i šansi. I ovih šest golova je moglo završiti s više zgoditaka i ona dva u Gorici su mogla biti čak i više. Vidimo da je i na ove dvije gostujuće utakmice Kohorta bila u jednom dobrom broju, siguran sam da će već na utakmici s Lokomotivom biti i bolje. Za razliku od prošle sezone, kad su ljudi bili dosta razočarani, sada će doći veći broj navijača. U slučaju da se pobijedi Lokomotiva, tri pobjede zaredom, devet bodova, mislim da bi onda olako krenula čak i neka mala euforija. U Osijeku ne treba puno. Ljudi ovdje vole nogomet, volimo Osijek i čim krenu malo bolji rezultati, tribine su pune."
Atmosferu je Špehar osjetio i osobno, u društvu prijatelja.
Jeste u subotu slavili s društvom?
"Gledali smo u kafiću utakmicu, naravno, u društvu mojih prijatelja i svi su zadovoljni. Čak i više od tih rezultata i pobjede i visokog rezultata, veseli što Osijek ponovno liči na jednu kompaktnu momčad, na pravu momčad, momčad koja želi dati gol više. I to je ono što najviše raduje."
Ipak, za kraj Špehar poziva na oprez.
"Treba ostati čvrsto na zemlji, na nogama, ne poletjeti previsoko jer, kao što sam rekao, prave utakmice tek dolaze, one najkvalitetnije i tu će se vidjeti pravo lice. Ali, treba uživati u ovome, treba prikupiti što više samopouzdanja nakon ove dvije utakmice i ići hrabro iz utakmice u utakmicu, igrati nogomet bez grča. Mislim da bi to onda ove sezone sigurno trebalo značiti da se Osijek može ponovno boriti za Europu."