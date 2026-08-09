Legenda o preporodu Osijeka: 'Iznenađeni smo, a on je nevjerojatna kopija Miereza'

Nogometni klub Osijek ušao je u novu sezonu na spektakularan način. Dvije pobjede u prva dva kola, obje u gostima, uz impresivnu gol-razliku od 8-1, probudile su optimizam i vratile osmijehe na lica navijača Osijeka. Omerović već sad ima četiri gola u SHNL-u. Pobjeda Osijeka protiv Rudeša u subotu u 2. kolu od 6-1 još više dobiva na težini jer je postala treća najvažnija gostujuća pobjeda Osijeka u povijesti HNL-a.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nakon turbulentnih prošlih sezona u kojoj se Osijek borio za opstanak u SHNL-u, Osijek ponovno izgleda moćno, razigrano i napadački opasno. O preporodu kluba, atmosferi u gradu i ključnim faktorima uspjeha za Netr.hr govori za portaol Net.hr legendarni bivši igrač Osijeka, Robert Špehar. Robert Špehar istinska je legenda kluba iz grada na Dravi. Špehar u dresu NK Osijek u službenim utakmicama u eri hrvatske samostalnosti odigrao je, prema podacima s interneta, 108 utakmica i postigao 69 golova. Ako računamo cjelokupnu klupsku povijest, uključujući razdoblje prije SHNL-a i sve neslužbene te prijateljske utakmice, broj nastupa Robrta Špehara prelazi 400 utakmica...

Više od rezultata veseli lepršava i napadačka igra

Možemo li konstatirati, možemo li pisati i složiti se da je Osijek preporođen ili je ipak malo prerano za tu konstataciju?

"Vrijeme će to pokazati, ali Osijek nakon zadnjih par sezona gdje nije gledao dobro i gdje je završavao na dnu tablice, ne treba uopće razbijati glavu sa kvalitetom Gorice i Rudeša. Vrijeme će pokazati njihovu jačinu i kvalitetu, ali trebamo svi koji volimo Osijek biti zadovoljni startom Osijeka. Gorica i Rudeš u gostima i obje te utakmice odigrao je Osijek dobro. Ne samo rezultatski, ne samo golovima, nego zaista dobro, poletno i razigrano. Kao da su igračima neki okovi skinuti s leđa. Rastrčani su, brzi, jure po terenu i zaista to u ovom trenutku izgleda dobro. I ponavljam, ne treba se opterećivati jačinom protivnika, nego uživati svi zajedno u igri i nadati se da će to trajati što duže. Pravu kvalitetu Osijeka pokazat će one predstojeće utakmice, prvenstveno protiv Dinama, Hajduka, Rijeke, naših najjačih klubova, ali Osijek u uvodnom dijelu sezonu izgleda sjajno, preporođeno. Svaki navijač Osijeka želi da mu klub i igrači tako izgledaju", govori u uvodu Robert Špehar.

Trener je donio napadački obrazac, a novi igrač je 'nevjerojatna kopija' Miereza

Što se događa s momčadi Osijeka s trenerom, argentinskim stručnjakom Federicom Bessoneon, kao i novim igračima u odnosu na Osijek prošle sezone? Što je Federico Bessone donio u momčad da je bljesnula i je li on zaslužan sto posto?

"Naravno, treba čestitati treneru Federicu Bessoneu i stručnom stožeru. Treneri su uvijek mjerilo onoga kako mu izgleda ekipa", ističe Špehar i nastavlja:

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"Momčad Osijeka na ove prve dvije prvenstvene utakmice je izgledala odlično, taktički se vidi. Vidi se već obrazac koji želi taj trener, da se igra dosta napadački, da se igra i kombinatorno, ali isto tako i da se iskoristi prednost u polukontrama i kontrama, ali i da se stisne visoko, tako da... Za sada, kažem, zaista je to sve što je zamislio, a igrači su proveli u djelo."

Špehar dodaje kako je Osijek i ranije imao kvalitetne pojedince, ali nešto nije funkcioniralo.

"Po meni, Osijek je imao uvijek dobrih igrača. Ne znam zašto je to tako izgledalo loše za njih u zadnje dvije sezone i zašto su tako nisko bili. Ali, kažem, očigledno ti igrači koji su ostali, samo s par dolazaka novih igrača, sada izgledaju sasvim drugačije", objašnjava i izdvaja jedno ime:

"Kažem, igračima je došao taj mali Leon, Meksikanac, i donosi puno. Zaista, nevjerojatna kopija po konstituciji i izgledu od Miereza, zaista podsjeća na njega. Ali, kažem, isto tako ganja zadnju liniju, silovit je, što se tiče igre s nogom puno je bolji, a vidimo i tu kvalitetu igranja glavom, tako da se s njim puno dobilo. Ima i drugih koji su ušli i zabili gol, znači i tu se ima neka širina na klupi. Još ima dosta dobrih igrača, i Heistera i ostalih koji se tek priključuju, tako da mislim da mogu zaista dosta optimistično gledati."

U Osijeku ne treba puno za malu euforiju

Visoke su temperature u Osijeku, ali sigurno i navijači i čitav grad lagano dišu. Kakva je atmosfera u Osijeku, je li NK Osijek ponovno priča broj jedan u gradu?

"Je. Dosta ljudi je iznenađeno s ova dva rezultata i, kažem, mene više raduje ta igra, ona je najbitnija. Bila je zaista dobra igra dosad. S puno kreiranih akcija i šansi. I ovih šest golova je moglo završiti s više zgoditaka i ona dva u Gorici su mogla biti čak i više. Vidimo da je i na ove dvije gostujuće utakmice Kohorta bila u jednom dobrom broju, siguran sam da će već na utakmici s Lokomotivom biti i bolje. Za razliku od prošle sezone, kad su ljudi bili dosta razočarani, sada će doći veći broj navijača. U slučaju da se pobijedi Lokomotiva, tri pobjede zaredom, devet bodova, mislim da bi onda olako krenula čak i neka mala euforija. U Osijeku ne treba puno. Ljudi ovdje vole nogomet, volimo Osijek i čim krenu malo bolji rezultati, tribine su pune."

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Atmosferu je Špehar osjetio i osobno, u društvu prijatelja.

Jeste u subotu slavili s društvom?

"Gledali smo u kafiću utakmicu, naravno, u društvu mojih prijatelja i svi su zadovoljni. Čak i više od tih rezultata i pobjede i visokog rezultata, veseli što Osijek ponovno liči na jednu kompaktnu momčad, na pravu momčad, momčad koja želi dati gol više. I to je ono što najviše raduje."

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ipak, za kraj Špehar poziva na oprez.

"Treba ostati čvrsto na zemlji, na nogama, ne poletjeti previsoko jer, kao što sam rekao, prave utakmice tek dolaze, one najkvalitetnije i tu će se vidjeti pravo lice. Ali, treba uživati u ovome, treba prikupiti što više samopouzdanja nakon ove dvije utakmice i ići hrabro iz utakmice u utakmicu, igrati nogomet bez grča. Mislim da bi to onda ove sezone sigurno trebalo značiti da se Osijek može ponovno boriti za Europu."