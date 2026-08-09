UFC legenda teško nokautirana za samo 35 sekundi: Bio mu je to posljedni meč u karijeri

Darren Elkins nadao se da će svoju UFC karijeru završiti pobjedom na priredbi UFC Vegas 120, održanoj noćas po našem vremenu u obnovljenom Meta Apexu u Las Vegasu. Međutim, njegov oproštaj od borilišta pretvorio se u potpuni debakl. Perspektivni borac perolake kategorije Yadier del Valle nokautirao ga je za samo 35 sekundi, javlja američki Yahoo Sport.

Elkins (42) vratio se nakon duge stanke. Posljednji je put nastupio u travnju 2025., kada je tehničkim nokautom izgubio od Juliana Erose.

Dugogodišnji UFC-ov veteran želio je pobjedom popraviti svoj omjer u organizaciji na 20-11 i potom mirno zaključiti karijeru. Ipak, kladionice su mu davale vrlo male izglede, ponajprije zbog njegovih godina i činjenice da tijekom karijere nije uspijevao izbjeći velik broj udaraca, ali i zato što del Valle slovi kao potencijalni budući izazivač za naslov.

Na Elkinsovu žalost, njegov posljednji ulazak u oktogon završio je najbržim porazom u njegovoj UFC karijeri.

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