Utučeni Messi vratio se u domovinu pokopati oca, evo gdje je prvo otišao: 'Ne postoje riječi...'

Jorge Messi (68.), otac Lionela Messija, preminuo je u petak u Rosariju nakon duge bolesti. Lionel Messi s obitelji se odmah zaputio privatnim avionom u domovinu, shrvan, utučen... Messi pati, a uz njega pate i Rosario, Argentina i milijuni navijača koje je usrećivao svojim nogometom. Najutjecajnije argentinske novine Clarin pišu kako je Messi stigao u Rosario u subotu kako bi se oprostio od svog oca Jorgea, a kako grad Rosario pati zajedno s idolom na najtužniji dan njegovog života.

Rosario i Argentina tuguju s obitelji Messi

"Blistavo sunce obasjava četvrt La Bajada u južnom Rosariju, gdje je Lionel Messi živio i odrastao. U kući u ulici Lavalleja, koju obitelj najvećeg nogometaša svih vremena još uvijek posjeduje i gdje njegov brat Matías još uvijek živi, ​​murali i grafiti odaju počast zvijezdi. To je turistička atrakcija koju ljudi, nogometni navijači i slučajni promatrači, posjećuju sa strahopoštovanjem. Međutim, oni koji su prolazili ove subote činili su to u tišini ili su govorili tihim glasom, pognutih glava. Jorge Messi je umro . To je najtužniji dan u životu ovog nacionalnog i globalnog idola. I ovdje svi osjećaju ovaj gubitak kao svoj", piše novinar Clarina Juan Nicolas Branz.

AHORA | Lionel Messi ya aterrizó en Rosario y se dirige a la ceremonia de despedida de su papá Jorge pic.twitter.com/zukHZwmQ6Z — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 9, 2026

Leo je već u Rosariju, nakon što je privatnim letom doputovao iz Sjedinjenih Država , a u zemlju je stigao u 20:44 navečer sa suprugom Antonelom Roccuzzo i njihovo troje djece. Nakon iskrcavanja, ukrcali su se u kombi kako bi otišli na groblje El Prado, gdje će se cijela obitelj oprostiti od Jorgea na privatnoj ceremoniji. Ali, otac ikone također je oplakivan u La Bajadi...

"To je skromna četvrt u kojoj je rođena legenda Messija, s niskim kućama i uskim ulicama. Ovaj put ima puno više ljudi nego inače, a automobili koji očito nisu iz tog kraja voze se ulicama. Majka prilazi sa svojom tinejdžerskom kćeri. Čvrsto stišće usne i zatvara oči dok stiže do najpoznatije kuće u susjedstvu.

"Živim pet blokova dalje, ali nisam mogla promašiti. Kakav je genijalac bio Jorge!“, izlane žena bez da je pitaju. Mlada žena klima glavom, oči joj sjaje", stoji u reportaži.

'Leo, danas ne postoje riječi koje mogu ublažiti tvoju bol'

Svatko koga pitate, poput Carlosa, dugogodišnjeg vlasnika kioska u susjedstvu koji ponosno pokazuje fotografije Lea iz djetinjstva. Naglašava važnost Jorgea u Lionelovoj karijeri. Zajedno sa suprugom Celijom Cuccittini donosio je teške odluke, riskirao i upravljao sukobima kako bi se njegov sin mogao isključivo usredotočiti na igranje nogometa. Bio je otac, agent i zaštitni štit. Svi ovdje u Rosariju i diljem svijeta to znaju. I oplakuju njegovu smrt u 68. godini, nakon borbe s bolešću.

Ljudi se okupljaju na vratima obiteljske kuće Messi i vješaju transparente s porukama za svog idola.

"Leo, danas ne postoje riječi koje mogu ublažiti tvoju bol i možda osjećaš prazninu koju je nemoguće objasniti... Plači, zagrli svoju obitelj, sjeti ga se. I jednog dana, kada ponovno pogledaš stadion, osjetit ćeš da će dio njega uvijek biti s tobom. Počivaj u miru, dragi Jorge...“ glasi najdirljivija poruka, ispisana na argentinskoj zastavi. Nemoguće je ne biti dirnut...

Tu je mali dres Newell 's Old Boysa, slika Diega Armanda Maradone iz vremena provedenog u klubu Rosario i zastave Kolumbije i Perua. Čak i poruka honduraškog navijača. "Lio, Rosario i svijet te vole. Ostani jak, kapetane! Volimo te", piše na još jednoj argentinskoj zastavi. Svi ga žele zagrliti. Uvijek. Ali danas više nego ikad.

Messi izbjegavao novinare i navijače koji su ga htjeli zagrliti

Messi je stigao u Rosario znajući već nekoliko tjedana da je zdravstveno stanje njegovog oca nepovratno narušeno. Stoga je očekivao ovaj tužan kraj prije nego kasnije, iako nikada nije želio primiti vijest jer se za nju nije moguće pripremiti. I odlučio je provesti te dane usredotočen na nogomet, strast koju su otac i sin dijelili desetljećima.

Lionel je u srijedu bio na terenu u dresu Intera iz Miamija u Liga kupu i postigao je dva gola u pobjedi svoje momčadi od 4-2 nad Club Atlético San Luisom. Kako je uspio igrati s toliko fokusa i tako dobro nastupiti usred toliko boli? Kako je, u ovom kontekstu, pridonio osam golova i četiri asistencije na Svjetskom prvenstvu koje je završilo prije manje od mjesec dana? Čini se da je nogomet njegova najbolja terapija.

Spremao se izaći na teren ove subote protiv Rayadosa iz Monterreya , također za kontinentalni turnir, sve dok nije primio najbolniji poziv u svom životu. I bez oklijevanja je odletio iz Miamija.

Po dolasku u Rosario, Messi je izbjegavao novinare i navijače koji su ga htjeli zagrliti, pokazati podršku ili ga barem pogledati i reći nekoliko riječi izdaleka. Sada je na groblju sa svojim najmilijima.

Messi pati, a uz njega pate i Rosario, Argentina i milijuni navijača koje je usrećivao svojim nogometom.