Zadarske ulice dobile posebnu dozu šarma: Atraktivna brineta mamila poglede u bijeloj haljinici

Ljetna špica u Zadru ponovno je bila prepuna domaćih i stranih gostiju koji su uživali u sunčanom danu, šetnji gradom i morskoj atmosferi. Među brojnim prolaznicima pažnju su privukle i zgodne Zadranke te turistkinje u atraktivnim ljetnim kombinacijama. Ipak, posebno se istaknula dugokosa brineta u elegantnoj bijeloj mini haljini ukrašenoj crnim mašnicama. Svojim upečatljivim ljetnim izdanjem lako je privukla poglede na zadarskim ulicama. Pogledajte koga je sve fotograf portala eZadar Bojan Bogdanić zabilježio na zadarskoj špici.