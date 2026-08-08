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Posljednja bitka oca Lionela Messija: Suze na SP-u otkrile dramu koju je obitelj skrivala

Posljednja bitka oca Lionela Messija: Suze na SP-u otkrile dramu koju je obitelj skrivala
Foto: JOSEP LAGO/AFP/Profimedia
Svijet nogometa zatekla je tužna vijest o smrti Jorgea Messija, oca, agenta i najvažnijeg savjetnika jedne od najvećih sportskih zvijezda svih vremena, Lionela Messija. Preminuo je u 68. godini života u bolnici u svojemu rodnom Rosariju, nakon višemjesečne borbe s teškom bolešću koja je tek nedavno, i to protivno volji obitelji, dospjela pod svjetla svjetskih reflektora.
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Otac osmerostrukog osvajača Zlatne lopte, kapetana argentinske nogometne reprezentacije Lionela Messija, koji je ujedno bio i njegov agent, Jorge Messi umro je u dobi od 68 godina u svom rodnom gradu Rosariju.

Jorge Messi bio je ključna figura tijekom cijele sinovljeve karijere. Bio mu je prvi trener u Argentini, jedini pratitelj tijekom teških ranih godina u Barceloni, prije nego što je postao njegov agent i pregovarao o astronomskim ugovorima u njegovo ime.

8.8.2026.
17:17
M.G.
JOSEP LAGO/AFP/Profimedia
Jorge MessiLionel MessiSmrt
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