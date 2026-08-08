Posljednja bitka oca Lionela Messija: Suze na SP-u otkrile dramu koju je obitelj skrivala

Otac osmerostrukog osvajača Zlatne lopte, kapetana argentinske nogometne reprezentacije Lionela Messija, koji je ujedno bio i njegov agent, Jorge Messi umro je u dobi od 68 godina u svom rodnom gradu Rosariju.

Jorge Messi bio je ključna figura tijekom cijele sinovljeve karijere. Bio mu je prvi trener u Argentini, jedini pratitelj tijekom teških ranih godina u Barceloni, prije nego što je postao njegov agent i pregovarao o astronomskim ugovorima u njegovo ime.