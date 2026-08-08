FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POČIVAO U MIRU /

Evo od čega je umro otac Lionela Messija

Evo od čega je umro otac Lionela Messija
×
Foto: PROFIMEDIA

Jorge Messi umro je u petak navečer u argentinskom gradu Rosariju

8.8.2026.
16:38
M.G.
PROFIMEDIA
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

tac osmerostrukog osvajača Zlatne lopte, kapetana argentinske nogometne reprezentacije Lionela Messija, koji je ujedno bio i njegov agent, Jorge Messi umro je u dobi od 68 godina u svom rodnom gradu Rosariju, objavio je u subotu klub u kojem je Messi igrao kao dijete Newell's Old Boys, a argentinski mediji objavili su i uzrok njegove smrti.

Prema argentinskim medijima, Jorge Messi umro je u petak navečer u bolnici u Rosariju, a Marca prenosi da je preminuo nakon borbe s dugačkom i teškom bolešću.

Njegovi ozbiljni zdravstveni problemi postali su poznati javnosti tijekom Svjetskog prvenstva, kada je Lionel Messi priznao da prolazi kroz iznimno težak period na privatnom planu.

Jorge Messi bio je ključna figura tijekom cijele sinovljeve karijere. Bio mu je prvi trener u Argentini, jedini pratitelj tijekom teških ranih godina u Barceloni, prije nego što je postao njegov agent i pregovarao o astronomskim ugovorima u njegovo ime.

Također je bio osoba s kojom je Lionel Messi volio procjenjivati ​​svoje nastupe nakon svake utakmice:

"Moj otac mi je enormno pomogao. Vrlo je kritičan prema meni. Zbog toga sam uvijek želio nadmašiti samog sebe", rekao je Leo u intervjuu za DirecTV Sports 2022. godine.

 

Jorge MessiLionel MessiSmrt
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike