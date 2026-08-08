Evo od čega je umro otac Lionela Messija

tac osmerostrukog osvajača Zlatne lopte, kapetana argentinske nogometne reprezentacije Lionela Messija, koji je ujedno bio i njegov agent, Jorge Messi umro je u dobi od 68 godina u svom rodnom gradu Rosariju, objavio je u subotu klub u kojem je Messi igrao kao dijete Newell's Old Boys, a argentinski mediji objavili su i uzrok njegove smrti.

Prema argentinskim medijima, Jorge Messi umro je u petak navečer u bolnici u Rosariju, a Marca prenosi da je preminuo nakon borbe s dugačkom i teškom bolešću.

Njegovi ozbiljni zdravstveni problemi postali su poznati javnosti tijekom Svjetskog prvenstva, kada je Lionel Messi priznao da prolazi kroz iznimno težak period na privatnom planu.

Jorge Messi bio je ključna figura tijekom cijele sinovljeve karijere. Bio mu je prvi trener u Argentini, jedini pratitelj tijekom teških ranih godina u Barceloni, prije nego što je postao njegov agent i pregovarao o astronomskim ugovorima u njegovo ime.

Također je bio osoba s kojom je Lionel Messi volio procjenjivati ​​svoje nastupe nakon svake utakmice:

"Moj otac mi je enormno pomogao. Vrlo je kritičan prema meni. Zbog toga sam uvijek želio nadmašiti samog sebe", rekao je Leo u intervjuu za DirecTV Sports 2022. godine.