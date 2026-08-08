Amar Bukvić o novoj ulozi, obitelji i ljetu: 'Bez Almine podrške ovaj posao ne bih mogao raditi'

Amar Bukvić (45) u velikom je intervjuu za RTL.hr govorio o novoj ulozi u skandinavskoj seriji „Vrijednost života“, radu na međunarodnom setu, obitelji, ali i ljetnim planovima. Glumac je otkrio kako je dobio ulogu u seriji iako za nju nije ni išao na audiciju, ali i kako se nosio s likom čovjeka koji je tijekom ratnih zbivanja prešao granicu ljudskosti.

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Uloga Tomislava, kako je objasnio, stigla mu je preko agentice iz Beograda koja ga je prvotno predložila za drugi lik. Nakon nekoliko krugova izbora ponuđena mu je uloga za koju zapravo nije bio na audiciji. Tomislav mu je, kaže, bio posebno zanimljiv zbog moralnih dilema s kojima se suočava. Kao glumac pokušavao je razumjeti što je njegova lika navelo da zanemari moralna načela i prijeđe „granicu ljudskosti“.

Serija se snimala u Slovačkoj i Litvi, a Bukvić je posebno istaknuo uvjete rada u međunarodnoj produkciji. Razliku u odnosu na domaće projekte najviše vidi u većem budžetu, koji omogućuje više vremena za pripremu i samo snimanje. Iako je tema serije bila zahtjevna, atmosfera na setu bila je, kaže, vrlo ugodna, a ekipu su činili regionalni i švedski glumci.

'Almina podrška mi neizmjerno znači'

Glumac se osvrnuo i na privatni život, posebno na podršku supruge Alme. Istaknuo je kako je obiteljska podrška važna za njegov posao, koji često podrazumijeva izbivanja i nepredvidiv raspored.

„Almina podrška mi zaista neizmjerno znači“, rekao je, dodajući da upravo od supruge uvijek dobije najiskreniji sud, bez uljepšavanja.

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Bukvić je govorio i o „Divljim pčelama“, u kojima je utjelovio Tomu Domazeta. Iako je trenutačno na ljetnoj pauzi od snimanja, priznaje da mu nedostaje ekipa sa seta. Nakon gotovo godinu dana zajedničkog rada, kaže, postali su poput male obitelji.

Publika ga, osim po novijim ulogama, i dalje prepoznaje po likovima Milivoja iz „Bibinog svijeta“ i Vilka iz „Ponosa Ratkajevih“. Nada se da će im se među omiljenim likovima pridružiti i Toma Domazet.

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Nakon 20 godina ponovno otputovao na Siciliju

Glumac se osvrnuo i na nedavno putovanje sa starim prijateljima i kolegama Filipom Juričićem i Ivanom Glowatzkyjem. Njih trojica poznaju se još s Akademije, a zajedno su posljednji put putovali prije gotovo 20 godina. Ove su godine napokon uspjeli uskladiti rasporede i otputovali na Siciliju, gdje su, kao veliki obožavatelji „Kuma“, obišli brojne lokacije na kojima je film sniman.

Za ljetni odmor Bukvić se najradije vraća na Brač i u Makarsku. Savršen dan za njega, kaže, podrazumijeva obitelj na okupu, more, hlad, dobru ribu, spavanje i čitanje.