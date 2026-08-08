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PREMINUO NA LICU MJESTA /

Tragedija kod Učke: Motociklist poginuo u sudaru s automobilom

Tragedija kod Učke: Motociklist poginuo u sudaru s automobilom
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Foto: Ilustracija Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Na mjestu događaja slijedi očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti i uzrok nesreće.

8.8.2026.
18:38
danas.hr
Ilustracija Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Teška prometna nesreća dogodila se u subotu poslijepodne na području Učke, kod Poklona.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila oko 16.50 sati na Županijskoj cesti 5047, odnosno na staroj cesti prema Učki.

U prometnoj nesreći sudjelovali su motocikl i osobno vozilo. Vozač motocikla od zadobivenih je ozljeda preminuo na mjestu nesreće.

Na mjestu događaja slijedi očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti i uzrok nesreće.

Prometna NesrećaUčkaPoginuo Motociklist
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