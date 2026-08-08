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Policija otkrila detalje nesreće u Zagorju: Motociklist (33) jurio pa sletio u zavoju

Policija otkrila detalje nesreće u Zagorju: Motociklist (33) jurio pa sletio u zavoju
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nesreća se dogodila oko 20 sati dok je 33-godišnji hrvatski državljanin vozio motocikl iz smjera Kašine prema Mariji Bistrici

8.8.2026.
11:11
Hina
Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Tridesettrogodišnji motociklist poginuo je u petak navečer u prometnoj nesreći u Lazu Bistričkom nakon što je izgubio nadzor nad motociklom, sletio s kolnika i udario u objekt, izvijestila je u subotu policija.

Nesreća se dogodila oko 20 sati dok je 33-godišnji hrvatski državljanin vozio motocikl iz smjera Kašine prema Mariji Bistrici. Policija navodi da vozač nije prilagodio brzinu kretanja stanju i osobinama kolnika, zbog čega je tijekom kočenja došlo do zanošenja i nekontroliranog kretanja motocikla.

Motociklom je potom sletio na asfaltirani prilaz objektu, gdje je pao i udario u objekt. Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu nesreće. Tijelo poginulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije.

Prometna NesrećaZagorjeMotociklistMarija Bistrica
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