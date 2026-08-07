Tragedija u Zagorju: Motociklist sletio s ceste i poginuo

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Nova drama u Osijeku: U parku pronađen ozlijeđeni muškarac, hitno je prebačen u bolnicu
Više informacija o ovoj teškoj nesreći bit će poznato nakon očevida
Poginuo je motociklist u teškoj prometnoj nesreći koja se večeras dogodila u Lazu Bistričkom u Krapinsko-zagorskoj županiji, priopćili su iz policije.
Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 20.10, kada je motociklist sletio s kolnika.
Više informacija o ovoj teškoj nesreći bit će poznato nakon očevida koji je u tijeku.
Operativno-komunikacijski centar požeško-slavonske policije je pak objavio da je muškarac u petak pao s mopeda na makadamskom putu između Požege i Alaginaca.
Do nesreće je došlo prema Ratarničkoj ulici, a muškarca je Hitna prevezela u bolnicu u Požegi.
Slijedi očevid koji bi trebao utvrditi sve okolnosti događaja.