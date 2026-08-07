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TEŠKA NESREĆA /

Tragedija u Zagorju: Motociklist sletio s ceste i poginuo

Tragedija u Zagorju: Motociklist sletio s ceste i poginuo
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Foto: ilustracija: Luka Antunac/PIXSELL

Više informacija o ovoj teškoj nesreći bit će poznato nakon očevida

7.8.2026.
21:15
Hinadanas.hr
ilustracija: Luka Antunac/PIXSELL
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Poginuo je motociklist u teškoj prometnoj nesreći koja se večeras dogodila u Lazu Bistričkom u Krapinsko-zagorskoj županiji, priopćili su iz policije.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 20.10, kada je motociklist sletio s kolnika.

Više informacija o ovoj teškoj nesreći bit će poznato nakon očevida koji je u tijeku.

Nesreća i u Požeško-slavonskoj županiji 

Operativno-komunikacijski centar požeško-slavonske policije je pak objavio da je muškarac u petak pao s mopeda na makadamskom putu između Požege i Alaginaca.

Do nesreće je došlo prema Ratarničkoj ulici, a muškarca je Hitna prevezela u bolnicu u Požegi.

Slijedi očevid koji bi trebao utvrditi sve okolnosti događaja. 

Prometna NesrećaHrvatsko ZagorjeMotociklist
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