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KAOS NA AUTOCESTI /

Sudar dva kamiona na A1! Vatrogasci izvlačili unesrećenog, stvaraju se ogromne kolone

Sudar dva kamiona na A1! Vatrogasci izvlačili unesrećenog, stvaraju se ogromne kolone
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Foto: Facebook/Vatrogasna postrojba Zagreb/Screenshot

Nakon nesreće, promet je bio zatvoren u oba smjera

7.8.2026.
15:45
Tajana Gvardiol
Facebook/Vatrogasna postrojba Zagreb/Screenshot
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U petak poslijepodne dogodila se prometna nesreća na autocesti A1. Iz policije su nam potvrdili da su dobili dojavu o nesreći oko 14.50 sati. U nesreći su sudjelovala dva teretna automobila, a jedna osoba je ozlijeđena. Nesreća se dogodila na 10. kilometru između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko u smjeru Zagreba. 

Sudar dva kamiona na A1! Vatrogasci izvlačili unesrećenog, stvaraju se ogromne kolone
Foto: HAK/Screenshot

Nakon nesreće, promet je bio zatvoren u oba smjera. U 15.20 sati pušten je promet u smjeru mora, a u smjeru Zagreba se prometuje izmjenično usporeno. 

Na mjestu prometne nesreće ﻿na 10. km kolona u smjeru Zagreba je devet kilometara, izvijestio je HAK.

Vatrogasci izvukli unesrećenog 

Vatrogasna postrojba Zagreb objavila je na Facebook stranici fotografiju s intervencije na A1. 

"Na autocesti A1, na 10. kilometru u smjeru Zagreba, došlo je do prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo više teretnih vozila. Zbog početnih dojava o sudaru više teretnih vozila na mjesto nesreće odmah smo uputili veći broj vatrogasnih vozila.

Vatrogasci su zajedno s timom Hitne medicinske pomoći izvukli osobu iz jednog od vozila. Promet je trenutačno u prekidu, a kolona je duga oko sedam kilometara i nastavlja se povećavati.

Posebno zahvaljujemo vozačima na školski formiranom hitnom koridoru, koji je svim žurnim službama omogućio brz dolazak do mjesta nesreće", stoji u objavi. 

Prometna NesrećaSudarAutocestaA1GužveKolone
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