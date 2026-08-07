Sudar dva kamiona na A1! Vatrogasci izvlačili unesrećenog, stvaraju se ogromne kolone

U petak poslijepodne dogodila se prometna nesreća na autocesti A1. Iz policije su nam potvrdili da su dobili dojavu o nesreći oko 14.50 sati. U nesreći su sudjelovala dva teretna automobila, a jedna osoba je ozlijeđena. Nesreća se dogodila na 10. kilometru između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko u smjeru Zagreba.

Foto: HAK/Screenshot

Nakon nesreće, promet je bio zatvoren u oba smjera. U 15.20 sati pušten je promet u smjeru mora, a u smjeru Zagreba se prometuje izmjenično usporeno.

Na mjestu prometne nesreće ﻿na 10. km kolona u smjeru Zagreba je devet kilometara, izvijestio je HAK.

Vatrogasci izvukli unesrećenog

Vatrogasna postrojba Zagreb objavila je na Facebook stranici fotografiju s intervencije na A1.

"Na autocesti A1, na 10. kilometru u smjeru Zagreba, došlo je do prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo više teretnih vozila. Zbog početnih dojava o sudaru više teretnih vozila na mjesto nesreće odmah smo uputili veći broj vatrogasnih vozila.

Vatrogasci su zajedno s timom Hitne medicinske pomoći izvukli osobu iz jednog od vozila. Promet je trenutačno u prekidu, a kolona je duga oko sedam kilometara i nastavlja se povećavati.

Posebno zahvaljujemo vozačima na školski formiranom hitnom koridoru, koji je svim žurnim službama omogućio brz dolazak do mjesta nesreće", stoji u objavi.