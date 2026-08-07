Skretao preko pune crte pa se zabio u motocikl! Teško ozlijeđen čovjek

Teško je ozlijeđen 35-godišnji motociklist u prometnoj nesreći koja se u četvrtak navečer, 6. kolovoza, dogodila na državnoj cesti D8 (Jadranska magistrala) u Žaboriću. U Općoj bolnici Šibenik utvrđeno je da je zadobio teške tjelesne ozljede.

Nesreća se dogodila oko 21.20 sati kada je 43-godišnji vozač automobila šibenskih registarskih oznaka skretao ulijevo pri uključivanju na državnu cestu D8, u nepreglednom zavoju. Na tom mjestu takav je manevar bio zabranjen zbog pune uzdužne crte. U tom se trenutku sudario s motociklom šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 35-godišnjak.

Od siline udara motociklist je teško ozlijeđen te je prevezen u Opću bolnicu Šibenik.

Policija je izvijestila da će protiv 43-godišnjeg vozača zbog izazivanja prometne nesreće i počinjenog prekršaja podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Šibensko-kninska policija izvijestila je da su istoga dana, također u večernjim satima, oko 21.30, dvije osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći u Vodicama.

Nesreća se dogodila kada je 42-godišnji motociklist šibenskih registarskih oznaka vozio Ulicom Blata iz smjera juga prema sjeveru. Dolaskom do raskrižja s Ulicom Ante Grgurev Kukure nije propustio osobni automobil, iako je bio dužan to učiniti.

Motociklom je udario u stražnji bočni dio automobila registracijskih oznaka Bosne i Hercegovine kojim je upravljao 29-godišnjak. Nakon sudara osobni automobil sletio je s ceste na površinu koja se nalazi oko jednog metra ispod razine kolnika.