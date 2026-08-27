Dinamo i Hajduk izborili europska natjecanja: Evo sve o ždrijebu

Hrvatska je ove sezone u kvalifikacije za europska natjecanja krenula s četiri kluba. Varaždin je ispao prvi, već nakon drugog pretkola, dok su Dinamo, Hajduk i Rijeka stigli do završne faze kvalifikacija, odnosno play-offa.

Dinamo je u play-offu za Ligu prvaka kroz dvije utakmice poražen 5-3 od Vikinga te je izborio Europsku ligu, dok je Hajduk, nakon što je put započeo u kvalifikacijama za Europsku ligu, ispao u Konferencijsku ligu i tamo u play-offu pobijedio Rakow te nakon 16 godina izborio ligašku fazu nekog europskog natjecanja. Rijeka je pak, nažalost, svoj put završila u play-offu za isto natjecanje protiv jakog Midtjyllanda.

Hrvatska tako ima dva predstavnika u Europi ove godine, jednog u Europskoj ligi, drugog u Konferencijskoj ligi, a protiv koga će Dinamo, odnosno Hajduk igrati, saznat ćemo u petak u 13 sati. UEFA-in ždrijeb možete gledati na njihovoj web-stranici ili na kanalima ArenaSporta.

Potencijalni protivnici Dinama:

Prva jakosna skupina: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, AC Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad, Marseille

Druga jakosna skupina: Ferencváros, Viktoria Plzeň, Union SG, DINAMO, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Stade Rennais, Anderlecht

Treća jakosna skupina: Sturm Graz, Lech Poznań, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia, Omonia, Celta Vigo

Četvrta jakosna skupina: Hoffenheim, Beşiktaş, Torreense, Hapoel Beer Ševa, NEC Nijmegen, OFI Crete, Lillestrøm, Levski Sofia, Ararat-Armenia

Potencijalni protivnici Hajduka

Prva jakosna skupina: Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, AS Monaco, FC Copenhagen

Druga jakosna skupina: Midtjylland, Crvena zvezda, Gent, Panathinaikos, Pafos, Brighton

Treća jakosna skupina: Lugano, Getafe, KuPS, Twente, Borac Banja Luka, Sint-Truiden

Četvrta jakosna skupina: Lincoln Red Imps, Brann, Hearts, Kairat, Trabzonspor, Universitatea Craiova

Peta jakosna skupina: Riga FC, HAJDUK, Jablonec, AGF, Nordsjælland, Inter d'Escaldes

Šesta jakosna skupina: Thun, CSKA Sofia, Kauno Žalgiris, Mjällby, Iberia 1999, Egnatia

Dodajemo kako Dinamo izvlači po dva protivnika iz svake jakosne skupine, dok Hajduk izvlači po jednog. To je zato što Europska liga ima četiri jakosne skupine i osam utakmica u ligaškoj fazi, dok Konferencijska ima šest jakosnih skupina i šest utakmica u ligaškoj fazi.

Prve utakmice Europske i Konferencijske lige igrat će se 16. i 17. rujna.