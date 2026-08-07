Hrvati rekli što misle o novom potezu Vlade: 'Otvorite registar da se vidi istina'

Od 1. siječnja iduće godine oko 200.000 hrvatskih branitelja dobit će uvećane mirovine. Detalje izmjena dvaju zakona koji donose promjene i za 27.000 djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika predstavili su ministri Tomo Medved i Alen Ružić.

Tako se povećava iznos najniže mirovine sa šest centi po danu sudjelovanja u borbenom sektoru na tri eura po mjesecu. To je za oko euro više na mjesec nego sada. Za one u neborbenom sektoru uvodi se povećanje od pola eura po mjesecu. Povećava se i dodatak na mirovinu, pa će godina provedena u borbenom sektoru donijeti 36 eura mjesečno, tri godine 108, a pet čak 180 eura mjesečno.

Povećava se i naknada za njegovatelje stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Izmjene će stajati 88.5 milijuna eura godišnje - do kojih će se prema trenutačnom planu doći preraspodjelom proračunskog novca.

Evo što vi kažete

U našoj stalnij rubrici "Pitamo vas" pitali smo i vas što mislite o povećanju mirovina hrvatskih branitelja. Sada izdvajamo neke od odgovora.

"Slažem se, ali da to budu stvarno branitelji, a ne oni koji su ratno razdoblje proveli u Americi ili Europi, a sada se hvale zaslugama", smatra Ksenija.

Zlatka poručuje: "Da, ali otvoriti registar. Da se vidi istina."

"Trebalo je to odavno napraviti. Naši branitelji su to zaslužili jer zbog njih imamo slobodnu našu Hrvatsku", ocijenila je Ivana.

"Zašto u Hrvatskoj samo branitelji žive od mirovina? A što je sa starijima, invalidima? Zar oni nisu zaslužili takvo povećanje mirovina?", pita Žana.

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