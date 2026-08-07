Hrvati rekli što misle o novom potezu Vlade: 'Otvorite registar da se vidi istina'
Donosimo odgovore iz naše stalne rubrike 'Pitamo vas'
Od 1. siječnja iduće godine oko 200.000 hrvatskih branitelja dobit će uvećane mirovine. Detalje izmjena dvaju zakona koji donose promjene i za 27.000 djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika predstavili su ministri Tomo Medved i Alen Ružić.
Tako se povećava iznos najniže mirovine sa šest centi po danu sudjelovanja u borbenom sektoru na tri eura po mjesecu. To je za oko euro više na mjesec nego sada. Za one u neborbenom sektoru uvodi se povećanje od pola eura po mjesecu. Povećava se i dodatak na mirovinu, pa će godina provedena u borbenom sektoru donijeti 36 eura mjesečno, tri godine 108, a pet čak 180 eura mjesečno.
Povećava se i naknada za njegovatelje stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Izmjene će stajati 88.5 milijuna eura godišnje - do kojih će se prema trenutačnom planu doći preraspodjelom proračunskog novca.
Evo što vi kažete
U našoj stalnij rubrici "Pitamo vas" pitali smo i vas što mislite o povećanju mirovina hrvatskih branitelja. Sada izdvajamo neke od odgovora.
"Slažem se, ali da to budu stvarno branitelji, a ne oni koji su ratno razdoblje proveli u Americi ili Europi, a sada se hvale zaslugama", smatra Ksenija.
Zlatka poručuje: "Da, ali otvoriti registar. Da se vidi istina."
"Trebalo je to odavno napraviti. Naši branitelji su to zaslužili jer zbog njih imamo slobodnu našu Hrvatsku", ocijenila je Ivana.
"Zašto u Hrvatskoj samo branitelji žive od mirovina? A što je sa starijima, invalidima? Zar oni nisu zaslužili takvo povećanje mirovina?", pita Žana.
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