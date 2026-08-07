Supruga Brucea Willisa otkrila prvi znak koji je upućivao na demenciju

Supruga glumca Brucea Willisa (71), Emma Heming Willis (50), progovorila je o prvim znakovima bolesti koji su prethodili glumčevoj dijagnozi afazije, a potom i frontotemporalne demencije (FTD). U intervjuu za Town & Country priznala je da isprva nije posumnjala da se događa nešto ozbiljno jer je Willis još od tinejdžerskih dana imao izraženo mucanje.

"Za Brucea je sve počelo s govorom", rekla je Emma, dodajući kako promjene u njegovu izražavanju nije povezivala s demencijom. "Uvijek je mucao, ali to je znao vrlo dobro prikriti. Kad se njegov govor počeo mijenjati, mislila sam da je to jednostavno dio tog problema. To je bio Bruce."

Willis je kao tinejdžer imao toliko izraženo mucanje da mu je za izgovaranje jedne rečenice ponekad trebalo i nekoliko minuta. No, otkrio je da ono potpuno nestaje kada glumi. U svojoj biografiji Bruce Willis: The Unauthorized Biography prisjetio se kako ga je upravo to iskustvo potaknulo da se posveti glumi.

Prijevremena mirovina

Glumčeva obitelj 2022. godine objavila je da se povlači iz glume zbog kognitivnih poteškoća, a godinu dana kasnije otkriveno je da boluje od frontotemporalne demencije, rijetke neurodegenerativne bolesti za koju trenutačno ne postoji lijek.

Ljubavna priča počela je u teretani

Emma je u razgovoru s voditeljicom Hodom Kotb otkrila i kako je upoznala budućeg supruga prije više od dva desetljeća.

"Upoznali smo se u teretani, kao većina ljudi u Hollywoodu", našalila se. Prisjetila se da ju je osvojio toplinom, karizmom i iskrenim zanimanjem za njezin život. "Prije toga nisam previše razmišljala o Bruceu. Odrasla sam gledajući seriju Moonlighting, ali nisam bila ljubiteljica akcijskih filmova", rekla je.

U to je vrijeme bila zaručena za drugog muškarca, što ju je, kaže, spriječilo da započne vezu s Willisom. Nakon što je zaruke prekinula, njih dvoje ponovno su se sreli i otišli na prvi spoj.

"Voljela sam biti u njegovu društvu. Uz njega sam se osjećala sigurno, opušteno i sretno. Bio je pun života i to je bilo jedno od najljepših razdoblja naših života", ispričala je.

Par se vjenčao 2009. godine i zajedno imaju dvije kćeri, Mabel i Evelyn. Bruce iz braka s glumicom Demi Moore (63) ima još tri kćeri – Rumer, Scout i Tallulah.

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Emma je istaknula da ju je suprug naučio živjeti spontanije i više uživati u trenutku.

"Mislim da smo na neki način jedno drugo promijenili. Naučio me da ne moram uvijek imati sve isplanirano i da se ponekad jednostavno treba prepustiti životu", rekla je.

Od Willisove dijagnoze Emma otvoreno govori o životu uz supruga i nastoji podizati svijest o frontotemporalnoj demenciji, rijetkoj bolesti koja postupno utječe na govor, ponašanje i osobnost oboljelih.