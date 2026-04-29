Obožavatelji u šoku: Obitelj Brucea Willisa odlučila što će napraviti u slučaju njegove smrti

Otkako je holivudski glumac Bruce Willis (71) obolio od frontotemporalne demencije, njegova obitelj posvetila se brizi o njemu, ali i širenju svijesti o toj još gotovo nepoznatoj bolesti.

Willisova supruga Emma Heming (47) već mjesecima se educira kako bi mu bila što veća podrška, a sada je morala donijeti i najtežu odluku koja se tiče njegovog odlaska. Kako je i sama rekla, ta je odluka emocionalno teška, no znanstveno nužna kako bi se unaprijedilo znanje koje imamo o toj bolesti.

U svojoj nedavno objavljenoj knjizi "Neočekivano putovanje" (The Unexpected Journey), Heming je otkrila kako je obitelj, uključujući i Willisovu bivšu suprugu Demi Moore te njegovih pet kćeri, zajedno sjela te donijela tešku odluku kako će njegov mozak posthumno donirati znanstvenicima koji će nastaviti proučavanje frontotemporalne demencije.

Pišući knjigu progovorila je o izolaciji i strahu koji je osjećala suočivši se sa suprugovom dijagnozom, a za vlastito djelo rekla je kako bi voljela da je već bilo napisano kada se obitelj našla u toj teškoj poziciji.

Podsjetimo, legendarni glumac, kojeg pamtimo po ulogama u filmovima "Umri muški" te "Pakleni šund", povukao se iz glume 2022. godine kada je otkriveno da boluje od poremećaja koji utječe na sposobnost govora. Međutim, godinu dana kasnije se otkrilo da je dijagnoza puno gora te da pati od bolesti koja djeluje na frontalni i temporalni režanj mozga te uzrokuje ne samo poremećaj govora, već i propadanje funkcija ponašanja te promjene u osobnosti.

