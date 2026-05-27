VESELJE U LEIPZIGU /

Heroj finala nakon trećeg trofeja u godinu dana: 'Bit će ovo duga noć'

Foto: ANP, ANP/Alamy/Profimedia

Crystal Palace je tako postao treći engleski i pet klub općenito koji je osvojio Konferencijsku ligu

27.5.2026.
23:50
Hina
ANP, ANP/Alamy/Profimedia
Crystal Palace je pobijedio Rayo Vallecano i tako osvojio Konferencijsku ligu, a veliku je ulogu u tom pothvatu imao i Adam Wharton.

"Propustio sam proslavu FA kupa, pa ću sada sve nadoknaditi. Bit će ovo duga noć. Iza nas je sjajna predstava, vjerujem kako će ova pobjeda mnogo značiti južnom Londonu," kazao je veznjak Crystal Palacea Adam Wharton koji je proglašen za najboljeg igrača finala Konferencijske lige

Pogodak odluke zabio je Jean-Philippe Mateta.

"Ovo je nevjerojatno. Osjećam se fantastično. Uspjeli smo. Dali smo sve od sebe i ja sam dao sve od sebe," kazao je za TNT Sports.

Posebno se zahvalio navijačima.

"Bili su nevjerojatni, uvijek su uz mene, uvijek su uz momčad," dodao je.

"Ovo je nešto o čemu možete samo sanjati. No, danas smo pokazali kako je ovo stvarnost. Ponosan sam na sve u klubu, prošle i sadašnje, koji su nam pomogli da dođemo do mjesta gdje jesmo. Ovo je čisto zadovoljstvo, čista emocija i jednostavno smo sretni što smo uspjeli prijeći granicu," poručio je Tyrick Mitchell.

Za austrijskog stručnjaka Olivera Glasnera ovo je drugi europski trofej nakon što je 2022. osvojio Europsku ligu na klupi Eintrachta. Za Glasnera je to bila posljednja utakmica na klupi engleskog kluba.

Na suprotnoj strani igrači španjolskog kluba nisu skrivali suze.

"Putovanje je bilo prekrasno. Stigli smo ovdje i nažalost finale odlučuju detalji. Oni su sjajna momčad, s fizičkim potencijalom i vrlo dobro utrenirani. Zaslužili su ovu pobjedu. Imali smo neke prilike, ne onoliko koliko inače. Ovo je nešto što se nikada ne zaboravlja. Izgubiti finale boli, boli cijeli život. Pamtit ćemo to s malo radosti, ali s puno boli," kazao je vratar Batalla.

