Američki YouTube milijunaš stigao u Hrvatsku, plovi na luksuznoj jahti: Osvojila ga 'domaća' cura!

Popularni američki youtuber David Dobrik (29), kojeg na YouTubeu prati više od 17 milijuna pretplatnika, a na Instagramu gotovo 10 milijuna ljudi, svoj je najnoviji vlog posvetio odmoru u Hrvatskoj. Dobrik je s ekipom prijatelja unajmio luksuznu jahtu "Cristal" te uživao u plovidbi Jadranom, istražujući ljepote hrvatske obale i otoka.

David i njegovo društvo za svoj su boravak u Hrvatskoj unajmili luksuznu jahtu dugu 48 metara koja raspolaže s 19 kabina, jacuzzijem i kapacitetom za ukupno 38 gostiju. Prema podacima na službenoj stranici, početna cijena najma iznosi čak 90 tisuća eura.

Među članovima njegove poznate ekipe našli su se poduzetnik Ilya Fedorovich te influenceri Zane Hijazi i Georgia Hassarati, a gledatelji su posebno pohvalili duži format videa i atmosferu koja ih je podsjetila na njegove najuspješnije dane. Tijekom putovanja društvo se zabavljalo uz razne izazove i igre, a u pojedinim trenucima oklade su dosezale i tisuću dolara po rundi.

Ipak, glavna tema bila je djevojka koja je privukla Dobrikovu pažnju. Youtuber je u videu priznao kako ga je osvojila djevojka za koju su mnogi primijetili da nevjerojatno podsjeća na holivudsku zvijezdu Natalie Portman. Nakon kraćeg premišljanja i razgovora s konobarom odlučio joj je prići i pozvati je na spoj, a njegovo iznenađenje bilo je još veće kada je otkrio da ga je djevojka već prepoznala. Na njegovo oduševljenje, poziv je prihvatila, što je izazvalo oduševljenje među veselom ekipom.