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SLAVLJE NA MAKSIMIRU /

Kovačević govorio o hit igraču Plavih: 'Bilo mi je žao što je otišao, sad to nisam dozvolio'

Kovačević govorio o hit igraču Plavih: 'Bilo mi je žao što je otišao, sad to nisam dozvolio'
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kovačević je stao pred kamere nakon utakmice protiv Kauno Žalgirisa

4.8.2026.
23:10
M.G.
Igor Kralj/PIXSELL
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U prvom susretu 3. pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama su u Zagrebu svladali litvanski Kauno Žalgiris s 5-0 (2-0) i stekli ogromnu prednost pred uzvrat. 

Dinamo je praktički osigurao playoff rundu Lige prvaka već u Zagrebu, a slabašni Kauno, kojeg vodi Željko Sopić, a za kojeg nastupaju četiri hrvatska igrača, se pokazao višestruko slabijim protivnikom negoli je to bio u prošlom kolu Thun.

Nakon utakmice Mario Kovačević nije skrivao zadovoljstvo.

"'Igrači zaslužuju čestitke. Nametnuli su se od 1. minute. Nije bilo lako s njihovim politkim blokom. Nakon 1. gola sve je bilo lakše, nismo htjeli stati na 2,3-0.. A onda, kako se kaže, golovi dolaze sami. Moramo biti zadovoljni", rekao je pred kamerama MAX Sporta i dodao:

"Ja sam prije utakmice rekao da ne bježimo ulogu favorita. Još nije gotovo, ali treba iskorsititi dobar ždrijeb. Htjeli smo dobru utakmicu da tamo možemo mirno otići. Naravno da ćemo ići na pobjedu tamo. Imat ćemo tjedan dana mira, ne možemo nažalost igrati s Rijekom. Ni smo mi, a ni oni tražili odgodu, morali je tako biti. Još živimo san Lige prvaka i želimo ući u nju."

Kovačević govorio o hit igraču Plavih: 'Bilo mi je žao što je otišao, sad to nisam dozvolio'
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kovačević je istaknuo Lukasa Kačavendu koji briljira u Dinamu nakon što je prošlu sezonu proveo na posudbi.

"Bilo mi je žao što je prošle godine otišao, bilo je puno veznih igrača pa je tako ispalo. Ni tada nisam bio za to. Od prvog dana na pripremama falila nam je osmica, on je stvarno imao ponude, ali ja doslovno nisam dozvolio njegov odlazak ako netko ne dođe. Pokazao je da je dio nas i to me veseli. Mlad je, puno je prošao, imao je nesreće s ozljedama. Ja mu želim da ostane bez ozljeda, a on će doći na svoje", poručio je.

DinamoLiga PrvakaMario KovačevićLukas Kačavenda
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