Leipzig spreman za okršaj debitanata: Crystal Palace i Rayo Vallecano u lovu na prvi europski trofej

U Leipzigu se u srijedu spušta zastor na petu sezonu UEFA Konferencijske lige. U borbi za trofej susreću se engleski Crystal Palace i španjolski Rayo Vallecano. Za oba kluba ovo je povijesni trenutak, njihov prvi nastup u velikom europskom finalu.

Glasnerov oproštaj protiv Pérezove hrabrosti

Londonski klub u finale ulazi pod vodstvom Olivera Glasnera, kojemu će ovo biti posljednja utakmica na klupi. Austrijanac već ima iskustva s osvajanjem Europe, s obzirom na to da je 2022. s Eintrachtom osvojio Europsku ligu. S druge strane, Rayo Vallecano, klub iz radničke četvrti Madrida, predvođen je Iñigom Pérezom koji je stvorio neustrašivu momčad koja se ističe hrabrošću i jasnim stilom igre.

Ključni igrači i problemi s ozljedama

Glavna uzdanica Palacea je Ismaïla Sarr, vodeći strijelac natjecanja s devet pogodaka. Međutim, trener Glasner ima briga oko veznjaka Adama Whartona, koji je zbog ozljede gležnja upitan za nastup. I hrvatski branič Borna Sosa je pod upitnikom. Rayo, s druge strane, prijeti iz svih linija, a posebno se ističu Alemão i Álvaro García. Prema službenim najavama UEFA-e, obje momčadi s nestrpljenjem očekuju dvoboj.

Pobjednik dvoboja na stadionu u Leipzigu neće samo podići trofej, već će i osigurati izravan plasman u grupnu fazu Europske lige za iduću sezonu. Jedan od klubova ispisat će najsvjetliju stranicu svoje povijesti.