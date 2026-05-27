FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POVIJESNO FINALE /

Leipzig spreman za okršaj debitanata: Crystal Palace i Rayo Vallecano u lovu na prvi europski trofej

Leipzig spreman za okršaj debitanata: Crystal Palace i Rayo Vallecano u lovu na prvi europski trofej
×
Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/Alamy/Profimedia

Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr!

27.5.2026.
19:36
Sportski.net
Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo
Finale UEFA Konferencijske lige
27.5.2026.
21:00
0
Crystal Palace
 
:
0

Rayo Vallecano

 

Početne postave

 

Najava

U Leipzigu se u srijedu spušta zastor na petu sezonu UEFA Konferencijske lige. U borbi za trofej susreću se engleski Crystal Palace i španjolski Rayo Vallecano. Za oba kluba ovo je povijesni trenutak, njihov prvi nastup u velikom europskom finalu.

Glasnerov oproštaj protiv Pérezove hrabrosti

Londonski klub u finale ulazi pod vodstvom Olivera Glasnera, kojemu će ovo biti posljednja utakmica na klupi. Austrijanac već ima iskustva s osvajanjem Europe, s obzirom na to da je 2022. s Eintrachtom osvojio Europsku ligu. S druge strane, Rayo Vallecano, klub iz radničke četvrti Madrida, predvođen je Iñigom Pérezom koji je stvorio neustrašivu momčad koja se ističe hrabrošću i jasnim stilom igre.

Ključni igrači i problemi s ozljedama

Glavna uzdanica Palacea je Ismaïla Sarr, vodeći strijelac natjecanja s devet pogodaka. Međutim, trener Glasner ima briga oko veznjaka Adama Whartona, koji je zbog ozljede gležnja upitan za nastup. I hrvatski branič Borna Sosa je pod upitnikom. Rayo, s druge strane, prijeti iz svih linija, a posebno se ističu Alemão i Álvaro García. Prema službenim najavama UEFA-e, obje momčadi s nestrpljenjem očekuju dvoboj.

Pobjednik dvoboja na stadionu u Leipzigu neće samo podići trofej, već će i osigurati izravan plasman u grupnu fazu Europske lige za iduću sezonu. Jedan od klubova ispisat će najsvjetliju stranicu svoje povijesti.

Rayo VallecanoCrystal PalaceKonferencijska LigaFinaleLeipzig
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike