Hrvatski borac se nakon duge pauze vraća u kavez: Gledat ćemo ga u njegovoj Slavoniji

Nakon dugih deset mjeseci u kavez će se vratiti hrvatski borac Mario Žgela. Rođeni Vinkovčanin nastupit će na priredbi FNC 32 u Osijeku, koja će se održati 20. lipnja.

Protiv njega borit će se Deni Mirnić, koji je posljednji put u FNC-u nastupio 2024. godine, kada ga je na priredbi FNC 20 u zagrebačkoj Areni, u svom debiju, nokautirao Tiriel Luke Abramović.

Žgela je, pak, posljednji put u oktogon ušao u lipnju 2024. na FNC-u 24, također u Zagrebu. Tada ga je Aleksandar Ilić nokautirao za 30 sekundi.

Prije FNC-a 32 na kojemu će se boriti Žgela dolazi nam FNC-31 Beograd. Ondje će se 30. svibnja za naslov boriti Aleksandar Ilić koji će u ring ići protiv branitelja naslov Đanija Barbira, a vi ćete tu borbu moći gledati uživo putem platforme VOYO.