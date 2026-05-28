FNC 32 /

Hrvatski borac se nakon duge pauze vraća u kavez: Gledat ćemo ga u njegovoj Slavoniji

Hrvatski borac se nakon duge pauze vraća u kavez: Gledat ćemo ga u njegovoj Slavoniji
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Prije FNC-a 32 na kojemu će se boriti Žgela dolazi nam FNC-31 Beograd. Ondje će se 30. svibnja boriti Aleksandar Ilić i Đani Barbir

Nakon dugih deset mjeseci u kavez će se vratiti hrvatski borac Mario Žgela. Rođeni Vinkovčanin nastupit će na priredbi FNC 32 u Osijeku, koja će se održati 20. lipnja.

Protiv njega borit će se Deni Mirnić, koji je posljednji put u FNC-u nastupio 2024. godine, kada ga je na priredbi FNC 20 u zagrebačkoj Areni, u svom debiju, nokautirao Tiriel Luke Abramović.

Žgela je, pak, posljednji put u oktogon ušao u lipnju 2024. na FNC-u 24, također u Zagrebu. Tada ga je Aleksandar Ilić nokautirao za 30 sekundi.

Prije FNC-a 32 na kojemu će se boriti Žgela dolazi nam FNC-31 Beograd. Ondje će se 30. svibnja za naslov boriti Aleksandar Ilić koji će u ring ići protiv branitelja naslov Đanija Barbira, a vi ćete tu borbu moći gledati uživo putem platforme VOYO.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
