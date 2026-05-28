Scream for me Croatia! Iron Maiden slavi pola stoljeća, zaigraj kviz posvećen tom čuvenom bendu

Iron Maiden, jedna od najutjecajnijih i najdugovječnijih heavy metal grupa u povijesti, obilježava 50. godišnjicu osnutka. Bend je 25. prosinca 1975. godine u Leytonu osnovao basist Steve Harris, a pola stoljeća slavi kroz nekoliko velikih događaja i izdanja:

World Tour „Run For Your Lives“ (2025–2026) – velika turneja kroz Europu, Ameriku i Latinsku Ameriku koja slavi prvu polovicu karijere benda s posebnim fokusom na prve studijske albume.

EddFest – festival u Knebworth Parku (10–11. srpnja 2026.) kao vrhunac proslave, uključujući koncerte, izložbe, fan sadržaje i tematske atrakcije posvećene bendu i njihovom maskotu „Eddieju“.

Foto‑book "Iron Maiden: Infinite Dreams" – službena ilustrirana knjiga s nikad prije viđenim fotografijama i pričama benda, uredili su je Bruce Dickinson i Steve Harris.

Dokumentarni film "Iron Maiden: Burning Ambition" prikazuje povijest i utjecaj benda kroz arhivske snimke i intervjue.