Od Zagreba do Zadra: Ovo su dame koje su ukrale svu pažnju na hrvatskim špicama

Sunčani dani i ugodne proljetne temperature ponovno su pretvorili hrvatske špice u prave modne piste na otvorenom. Od zagrebačke špice, preko riječkog Korza pa sve do ulica Osijeka, Zadra, Varaždina i Čakovca, brojne dame pokazale su kako izgleda besprijekoran spoj trendova, elegancije i osobnog stila.

Lagani baloneri, efektne haljine, oversized sakoi, trendi sunčane naočale i upečatljivi modni detalji dominirali su ulicama, a neke su kombinacije posebno privukle pažnju prolaznika i fotografa. I ove sezone pokazalo se da moda na hrvatskim ulicama nimalo ne zaostaje za svjetskim trendovima.

U nastavku donosimo 20 najboljih proljetnih izdanja sa špica diljem Hrvatske koja su obilježila protekle tjedne i poslužila kao prava inspiracija za modne kombinacije u nadolazećim mjesecima.