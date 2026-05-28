Od veze s oženjenim do porno skandala: Ovako danas izgleda bivša loto djevojka Suzana Mančić

Suzana Mančić (69) regionalnu slavu stekla je osamdesetih godina kao Loto djevojka. Popularnost joj je otvorila vrata glazbene scene, a hit “Ogledalce, ogledalce” dodatno ju je proslavio. Bila je u vezi s oženjenim muškarcem, što danas opisuje kao veliku životnu grešku. S bivšim suprugom Nebojšom Kunićem ima dvije kćeri. Prije petnaestak godina doživjela je težak udarac kad je u javnost procurila njezina intimna snimka. Tada je, kako kaže, prvi put poželjela nestati. Danas uživa u dugogodišnjem braku s grčkim poduzetnikom Simeonom Ocomokosom.