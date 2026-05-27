U Hrvatsku stigao zanimljiv 'igrač': Sportski dizajn i premium tehnologija za ovu cijenu!?

U sve gušćoj šumi električnih automobila, gdje se čini da svaki tjedan nikne novi model, probiti se postaje teže nego pronaći parkirno mjesto u centru grada subotom ujutro. No, jedan novi igrač iz Kine, s neočekivanim europskim pojačanjem u kutu, stiže s namjerom da napravi upravo to. Zove se Leapmotor B05, i ako je suditi prema prvim najavama, ne planira biti samo prolaznik.

Ovo je priča o električnom hatchbacku koji kombinira odvažan dizajn, stražnji pogon za osmijeh na licu i, što je najvažnije, cijenu koja bi mogla natjerati konkurenciju da se dobro zamisli. S obzirom na to da iza njega stoji i moćni Stellantis, ovo nije samo još jedan kineski pokušaj, već ozbiljan i proračunat napad na srce europskog tržišta.

Dizajn koji ne traži dopuštenje

Prvo što upada u oči kod modela B05 jest da ne izgleda kao da se ispričava zbog svog postojanja. Dok su neki njegovi prethodnici iz Leapmotora kritizirani zbog pomalo generičkog izgleda, B05 je potpuno drugačija zvijer. Sa svojim niskim, širokim stavom, elegantnom kupeovskom linijom krova i agresivnim detaljima, ovaj automobil ima karakter. Mnogi će u prednjem dijelu vidjeti tragove Volkswagenovog dizajnerskog jezika, možda čak i malo Golfa, dok stražnji kraj s prepoznatljivom svjetlosnom trakom koja se proteže cijelom širinom vozila neodoljivo vuče na stil marke Cupra.

Foto: Leapmotor

Ipak, B05 ima dovoljno vlastitog identiteta. Vrata bez okvira, detalj koji je rijetko viđen u ovoj cjenovnoj klasi, daju mu dašak premium osjećaja, dok 19-inčni aerodinamični naplatci savršeno popunjavaju blatobrane. Dizajneri su očito pazili i na učinkovitost; aerodinamički koeficijent otpora zraka od samo 0,26 rezultat je pametnih rješenja poput aktivne prednje maske i zračnih zavjesa.

Zanimljivo je da se u Kini ovaj model prodaje pod imenom Lafa 5, što je navodno inspirirano sloganom "live, laugh, love" i cilja na mlađu, urbanu publiku. Iako je za Europu odabrano pragmatičnije ime B05, duh zabave ostao je utkan u sam dizajn.

Foto: Leapmotor

Unutrašnjost nastavlja priču o modernom minimalizmu. Kabinom dominira masivni, 14,6-inčni središnji zaslon 2.5K rezolucije, postavljen vodoravno, putem kojeg se upravlja gotovo svim funkcijama vozila. Ispred vozača nalazi se manji, 8,8-inčni digitalni zaslon s ključnim informacijama. Fizičkih tipki gotovo da i nema, što doprinosi čistom izgledu, ali će možda zahtijevati period privikavanja. Materijali su, za ovaj cjenovni razred, iznenađujuće dobri. Koristi se eko koža, a površine su ugodne na dodir. Panoramski stakleni krov dodatno otvara prostor i čini kabinu prozračnom, dok grijana prednja sjedala i bežični punjač za mobitel od 50W pokazuju da se nije štedjelo na opremi.

Foto: Bojan Terglav

Europski inženjering ispod kineske kože

Ono što Leapmotor B05 čini posebno zanimljivim nije samo njegov izgled, već i tehnologija koja se krije ispod lima. Postavljen je na modernu platformu LEAP 3.5 s 800-voltnom arhitekturom, tehnologijom koja je donedavno bila rezervirana za znatno skuplje električne automobile poput Porsche Taycana ili Audija e-tron GT. Glavna prednost? Izuzetno brzo punjenje. Na dovoljno snažnom DC punjaču, baterija se od 30 do 80 posto kapaciteta može napuniti za svega sedamnaest minuta.

Foto: Leapmotor

No, prava poslastica za ljubitelje vožnje je pogonska konfiguracija. B05 ima stražnji pogon i gotovo savršenu raspodjelu težine 50:50, što je recept za agilno i zabavno ponašanje na cesti. Standardni model za europsko tržište dolazi s elektromotorom koji razvija 160 kW (218 KS) i 240 Nm okretnog momenta, dovoljno za ubrzanje od nula do 100 km/h za 6,7 sekundi. Kupci će moći birati između dvije LFP baterije: manje, kapaciteta 56,2 kWh, koja prema WLTP ciklusu nudi doseg do 401 kilometar, te veće od 67,1 kWh za doseg do 482 kilometra. Baterija je izvedena u takozvanoj "cell-to-chassis" tehnologiji, što znači da su ćelije integrirane izravno u strukturu vozila, čime se štedi na masi i spušta težište, dodatno poboljšavajući vozne karakteristike.

Ključan faktor koji bi B05 trebao odvojiti od konkurencije je suradnja sa Stellantisom. Novinari koji su isprobali kinesku verziju vozila primijetili su da je ovjes nešto mekši, s izraženijim naginjanjem karoserije u zavojima. Međutim, inženjeri iz Leapmotora jasno su naglasili da je europska verzija potpuno drugačiji automobil. Stručnjaci iz Stellantisa bili su duboko uključeni u podešavanje ovjesa, a čak su i promijenjene točke hvatanja stražnjih ramena kako bi se dodatno spustilo težište i automobilu podario osjećaj stabilnosti i preciznosti kakav očekuju europski vozači. Ova suradnja daje Leapmotoru kredibilitet i svojevrsnu garanciju da B05 nije samo preveden, već i prilagođen za ceste i ukuse Starog kontinenta, što potvrđuju i prve recenzije.

Postoji i nabrijana Ultra verzija

Kao da standardni model nije dovoljno zanimljiv, Leapmotor je pripremio i papreniju verziju nazvanu B05 Ultra. Iako njen dolazak u Europu još nije službeno potvrđen za početak prodaje, smatra se ozbiljnom opcijom za kasnije, kao model koji će služiti za jačanje imidža marke. Ultra donosi više snage - 180 kW (245 KS) i 320 Nm okretnog momenta - što skida vrijeme ubrzanja do 100 km/h na 5,9 sekundi. Nije samo brža, već i izgleda opasnije. Dobila je agresivniji prednji spliter, veći stražnji spojler i sjajno crne detalje na pragovima. Iako ovo još uvijek nije teritorij "hyper-hatch" modela, dovoljno je da zagolica maštu i postavi se kao potencijalni rival modelima poput Cupra Born ili čak početnim verzijama VW ID.3 GTX. Neki izvori čak spekuliraju o budućoj verziji s dva motora i pogonom na sve kotače, koja bi s 300-400 KS izravno napala MG4 XPower, no to za sada ostaje u domeni glasina.

>>> Sve detalje Leapmotora B05 pogledajte u fotogaleriji <<<

Cijena kao konačni adut

Sve navedeno zvuči obećavajuće, ali u segmentu gdje vladaju divovi poput Volkswagena i sve prisutniji rivali poput MG-a i BYD-a, odlučujući faktor često je onaj koji se nalazi na kraju cjenika. I tu Leapmotor B05 izvlači svog najjačeg aduta. Službeno je potvrđeno da će početna cijena u Hrvatskoj iznositi 25.990 eura. Za taj iznos dobiva se model STYLE s manjom baterijom, no i dalje s iznimno bogatom serijskom opremom koja uključuje velike zaslone, automatsku klimu i napredne sustave pomoći vozaču. Oprema DESIGN koštat će 28.990 eura. Ove snižene cijene, potvrđeno nam je, vrijedit će sigurno do kraja ljeta. Narudžbe se primaju od 1. lipnja.

Foto: Bojan Terglav

Leapmotor B05 dolazi na tržište s jasnom misijom: ponuditi paket koji je do sada bilo teško pronaći. On spaja atraktivan, sportski dizajn s tehnologijom iz viših klasa, vozne karakteristike koje obećavaju zabavu i opremu na kojoj se nije štedjelo. Kada se sve to umota u iznimno konkurentnu cijenu i podupre servisnom mrežom i znanjem Stellantisa, postaje jasno da ovo nije automobil koji se smije ignorirati. Hoće li uspjeti u svojoj namjeri, pokazat će vrijeme i reakcija kupaca, ali jedno je sigurno: europska električna scena upravo je postala mnogo, mnogo zanimljivija.

