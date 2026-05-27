Tihi bunt Shiloh Jolie: Odrekla se oca, brijala glavu i godinama njegovala 'dječački stil'

Shiloh Jolie slavi svoj 20. rođendan. Prvo biološko dijete Angeline Jolie (50) i Brada Pitta (62), Shiloh je odrasla pod budnim okom medija, ali je odabrala vlastiti, autentičan put daleko od slavnog prezimena. Poznata je po hrabroj promjeni imena, jedinstvenom stilu koji kombinira dječačku i “grunge” estetiku, te talentu za ples, gdje se već afirmirala kao plesačica i koreografkinja, koristeći samo ime “Shi” kako bi naglasila svoju neovisnost i osobni identitet.