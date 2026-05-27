Atraktivna voditeljica ostavljena? Iza raskida sa poznatim stoperom stoje mračne Instagram navike

Nakon 18 mjeseci naizgled idilične veze, jedna od najpoznatijih britanskih televizijskih voditeljica, Maya Jama, i portugalska nogometna zvijezda Manchester Cityja, Ruben Dias, odlučili su krenuti svatko svojim putem. Iako izvori bliski paru kao razlog navode pretrpane poslovne rasporede i nadolazeće ljeto prepuno obaveza, u pozadini se nazire složenija priča o nogometaševom ponašanju na društvenim mrežama koje je bacilo sjenu na njihovu vezu i prije samog kraja.

Maya i Ruben donijeli su zajedničku odluku o prekidu krajem travnja, neposredno prije nego što je Maya otputovala u Inverness u Škotskoj na snimanje showa "The Celebrity Traitors". Službeno objašnjenje glasi da su se našli na životnom raskrižju. "Maya i Ruben proveli su predivno vrijeme zajedno, i dalje postoji mnogo ljubavi i poštovanja među njima. No, s obzirom na to da su im karijere ovog ljeta u punom pogonu, shvatili su da je veza došla do svog kraja i da je bolje da se raziđu", rekao je izvor za britanske medije. Dok se voditeljica priprema za novu sezonu megapopularnog "Love Islanda", nogometaš se u potpunosti fokusira na nastup s portugalskom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu.

Ipak, čini se da prezaposlenost nije jedini razlog prekida. Na površinu su isplivale optužbe da je Dias tijekom veze s Mayom imao naviku kasno navečer kontaktirati druge žene putem Instagrama. Britanski mediji otkrili su da se nogometaš bavio takozvanim "toe dippingom" - praksom u kojoj bi zapratio atraktivnu djevojku na društvenim mrežama, čekajući da mu uzvrati praćenje. Ako se to ne bi dogodilo do sljedećeg jutra, Dias bi povukao svoj "follow".

Obožavatelji već godinama prate ovakvo ponašanje nogometaša. U ožujku ove godine, dok je bio u vezi s Mayom, pojavili su se screenshotovi koji sugeriraju da je kasno navečer zapratio portugalsku manekenku i dizajnericu vjenčanica Catarinu Duraes, da bi je otpratio već sljedećeg jutra. Sličan obrazac navodno se ponovio i u studenom 2025. s brinetom iz Škotske po imenu Claire. Nijedna od njih nije mu uzvratila praćenje. "Možda se čini kao obično praćenje na internetu, ali važna je namjera koja stoji iza toga. Pratiti nekoga samo da vidiš hoće li ti uzvratiti i stupiti u interakciju, i to uvijek kasno noću - to je jezivo", komentirao je jedan izvor za The Sun. Iako nema naznaka da je Dias fizički prevario Mayu, njegovo online ponašanje zasigurno je probudilo sumnju.

The Sun je otkrio i da je Ruben već počeo "ispipavati teren" i nakon prekida. Tjedan dana nakon razlaza navodno je kontaktirao bivšu natjecateljicu australskog "Love Islanda" Ameliu Marni, a nedavno i atraktivnu plavušu po imenu Georgia. Jedan izvor je komentirao: "Ruben je sada slobodan i može raditi što želi, ali 'ispipavanje terena' dok je bio s Mayom sigurno će izazvati čuđenje".

Najočitiji znak da je ljubavi došao kraj bilo je temeljito "čišćenje" njihovih profila na društvenim mrežama. Oboje su izbrisali gotovo sve zajedničke fotografije, uklanjajući digitalne tragove svoje romanse. Maya je s profila uklonila fotografiju poljupca s Diasom s romantične večere na Ibizi prošlog srpnja, kao i nježne trenutke s božićnog putovanja u Pariz. Nestale su i slike na kojima ga ljubi u obraz tijekom posjeta njegovom rodnom Portugalu u ožujku, kao i fotografija na kojoj se drže za ruke u Italiji samo mjesec dana prije prekida.

Dias je slijedio njezin primjer, uklonivši fotografije s Mayom s njihovog putovanja na obalu Amalfi. Posljednji alarm za obožavatelje bila je Mayina šutnja nakon što je Diasov Manchester City osvojio FA kup. Voditeljica, koja je inače bila njegova vatrena navijačica i redovito ga podržavala na utakmicama i online, ovoga puta nije objavila ni riječ čestitke, što je bio jasan znak da je veza u ozbiljnoj krizi. Dok se ona okreće vođenju ljubavnih sudbina na sunčanoj Mallorci, on se priprema za najveće sportsko natjecanje, sada kao slobodan čovjek.