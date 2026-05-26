DIRLJIVO /

'Poljud je plakao!' Emotivan oproštaj legende Hajduka: Ispratilo ga more ljudi

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
U prepunoj kinodvorani poljudskog stadiona održana je dirljiva komemoracija za Ivu Begu, jednog od najvećih simbola Hajduka. Prijatelji kluba, bivši suigrači i navijači biranim riječima oprostili su se od čovjeka koji je desetljećima predstavljao duh “starog Hajduka”.

Nakon komemoracije veliko mnoštvo okupilo se i na splitskom groblju kako bi posljednji put odalo počast omiljenom Hajdukovcu i istinskoj klupskoj legendi.

Bego je preminuo u 90. godini života, a mnogi su ga posljednjih godina isticali kao simbol odanosti, poštenja i neizmjerne ljubavi prema Hajduku. U bijelom dresu upisao je 253 nastupa i postigao 14 pogodaka, a navijači su ga pamtili po beskompromisnoj borbenosti i srčanosti koja mu je donijela kultni status među generacijama torcidaša.

26.5.2026.
16:54
Sportski.net
Zvonimir Barisin/PIXSELL
IspraćajHajduk SplitIvo BegoSprovod
