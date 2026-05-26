FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ANTEA MRŠIĆ /

Tko je nova Miss Universe Hrvatske? Ovako izgleda kada nije na modnoj pisti

Tko je nova Miss Universe Hrvatske? Ovako izgleda kada nije na modnoj pisti
Foto: Instagram
1 /24
VOYO logo

Na spektakularnom jubilarnom 30. izboru Miss Universe Hrvatske 2026. održanom u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu pobijedila je Antea Mršić iz Zagreba te time osigurala pravo nastupa na svjetskom izboru Miss Universe koji će se u studenome održati u Puerto Ricu.

Antea je završila studij menadžmenta športa i športskih djelatnosti na Sveučilištu Libertas u Zagrebu i radi u struci za jedan košarkaški klub. Svojim najvećim postignućem smatra završetak studija u području koje ju istinski zanima, uz paralelno bavljenje sportom.  U tom periodu za nju je najveća vrijednost bila radna disciplina, timski duh i upornost koje je razvila kroz sport i obrazovanje.

Svojim talentima smatra komunikaciju s ljudima, organizaciju i sposobnost rada u timu. Sport je i dalje važan dio njenog života – redovito trenira, prati sportske trendove i uživa u aktivnostima poput fitnessa, trčanja i rekreativne odbojke. Voli i putovanja, upoznavanje novih kultura i rad na osobnom razvoju.

Kao Miss Universe Hrvatske željela bi se posvetiti projektima koji potiču djecu i mlade na bavljenje sportom, posebno one koji nemaju jednake mogućnosti, jer vjeruje da sport može pozitivno utjecati na njihov razvoj i samopouzdanje.

Kako izgleda lijepa Antea kada nije na modnoj pisti - pogledajte u našoj galeriji. 

26.5.2026.
10:41
Hot.hr
Josip Miskovic/PIXSELL
Miss UniverseHrvatskaIzbor
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija