Lara se godinama borila s kilogramima: Bježala je od ogledala, a danas se ni sama ne prepoznaje

Lara Jade (22) iz Queenslanda u Australiji još se od djetinjstva borila s viškom kilograma. Kako je sama priznala, oduvijek je bila "najveća" među svojim vršnjacima, zbog čega je često bila meta ruganja i vršnjačkog nasilja. S vremenom je izgubila samopouzdanje, a nezadovoljstvo vlastitim izgledom postalo je toliko veliko da je počela izbjegavati čak i ogledala. Na fotografijama se skrivala iza drugih ljudi kako nitko ne bi primijetio njezinu figuru, a svakodnevica joj je bila obilježena nesigurnošću i strahom od tuđih pogleda.

No Lara je odlučila da više ne želi živjeti na taj način. Već kao tinejdžerica krenula je mijenjati svoje navike, počela vježbati i postupno uvoditi zdraviji način života. Iako se na njezinu putu dogodilo mnogo uspona i padova, uključujući i zdravstvene probleme zbog kojih je ponovno dobila dio kilograma, nije odustala od svog cilja.

Danas je Lara izgubila više od 60 kilograma i potpuno promijenila život. Redovito trenira, promijenila je prehranu i kaže kako se napokon osjeća sretno i zadovoljno u vlastitom tijelu. Toliko se promijenila da, kako sama tvrdi, ponekad ni samu sebe ne prepoznaje u ogledalu.