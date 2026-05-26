Izgradnja slavnog košarkaša u završnoj fazi: Megacarstvo košta preko 100 milijuna dolara

Još malo, pa gotovo! LeBron James, jedan od najboljih košarkaša svih vremena, uskoro će završiti izgradnju megaluksuznog imanja. To je, u biti, spoj dviju vila. Manje i velike. Realtor.com piše kako je čitav projekt nevjerojatan i kako je James prvo kupio skupocjeno zemljište, srušio postojeću vilu koja je isto bila glamurozna i na njemu sagradio iz temelja dvije vile. Sam projekt, navodi se, vrijedan na desetke milijuna dolara, nije raskošno razmetanje.

To je pametno slaganje imovine, gdje trofejni teren služi i kao obiteljska tvrđava i učvršćivač bogatstva u američkom reketu luksuznih nekretnina vrijednom 300 milijardi dolara. Zamislite to kao diverzificirane nekretnine, kako to opisuju Amerikanci. To su luksuzne parcele za bogataše poput njegove, na zemljištima, u kvartovima na brdima Beverly Hillsa, gdje vrijednosti rastu 7-10% godišnje prema Case-Shiller indeksima, štite se od tržišnih oscilacija dok istovremeno nude dnevne pogodnosti koje gotovina ne može dostići.

Za LeBrona, izdatak od 37 milijuna dolara samo za parcelu, dok se izgradnja penje na preko 100 milijuna dolara, pretvara se u veliki priljev koji je samo prošle godine podigao prosjek Beverly Hillsa za 12%., javlja Finance Monthly.

Na jednom od najprestižnijih brežuljaka Beverly Hillsa, s kojeg se pruža panoramski pogled na Los Angeles, tako je u tijeku projekt koji redefinira pojam luksuznog stanovanja. LeBron James, zvijezda Los Angeles Lakersa, ne gradi samo kuću iz snova, nego podiže pravo obiteljsko carstvo.

Na parceli od 2,7 hektara, kupljenoj 2020. godine za gotovo 37 milijuna dolara, ne niče jedna, već dvije spektakularne megavile. Ovaj ambiciozni pothvat, koji je započeo rušenjem povijesnog zdanja, pretvara se u arhitektonski spomenik koji će služiti kao primarno prebivalište za obitelj James i potencijalno za generacije koje dolaze. Dok se njegova legendarna karijera bliži kraju, James očito ulaže u nasljeđe koje je jednako monumentalno kao i njegovi sportski uspjesi.

Imanje s holivudskim pedigreom

Prije nego što je postalo gradilište LeBronovog budućeg doma, ovo imanje imalo je bogatu i slavnu povijest. Izvorna vila, izgrađena u mediteranskom stilu tijekom tridesetih godina prošlog stoljeća, bila je dom nekih od najvećih imena zlatnog doba Hollywooda. Među njezinim zidovima boravili su glumac Charles Boyer, a ekscentrični avijatičar i tajkun Howard Hughes unajmljivao ju je za svoju bivšu ljubav, legendarnu glumicu Katharine Hepburn, na vrhuncu njezine slave.

Posljednji vlasnici od kojih je James kupio posjed bili su William i Lee Phillip Bell, kreativni umovi koji su stvorili neke od najdugovječnijih i najpopularnijih sapunica u povijesti američke televizije, "The Young and the Restless" i "The Bold and the Beautiful".

Vila je posjedovala četiri spavaće sobe, osam kupaonica, kino dvoranu, bazen i teniski teren. Iako je odisala glamurom i starim šarmom, očito nije odgovarala viziji košarkaškog kralja. Umjesto adaptacije, James se odlučio za radikalan potez.

Potpuno rušenje postojećeg objekta kako bi stvorio nešto potpuno novo, moderno i skrojeno isključivo po mjeri svoje obitelji. Tako je originalna kuća iz 1930-ih srušena 2023.

Rušenje starog za rađanje novog

Odluka da se sravni višemilijunsko zdanje mnogima se može činiti neobičnom, no ona otkriva Jamesovu filozofiju: zašto živjeti u tuđem snu kad možeš izgraditi vlastiti? Proces je bio dugotrajan. Nakon kupnje imanja u rujnu 2020. godine, uslijedile su tri godine ishođenja složenih dozvola. Konačno, u proljeće 2023. godine, strojevi su stigli na posjed i pretvorili glamuroznu vilu u brdo ruševina, pripremajući teren za novu viziju. Ovaj potez nije presedan za Jamesa.

Sličnu je stvar učinio i u rodnom Akronu, Ohio. Nedugo nakon što je kao osamnaestogodišnjak izabran kao prvi pick na NBA draftu 2003. godine, kupio je imanje za 2,1 milijun dolara, srušio postojeću kuću i izgradio raskošnu rezidenciju od gotovo 2800 četvornih metara, čija se vrijednost danas procjenjuje na više od deset milijuna dolara. Ta kuća, opremljena kuglanom, frizerskim salonom i studijom za snimanje, ostaje dokaz njegove sklonosti stvaranju prostora koji u potpunosti odražavaju njegov stil i potrebe. Vrijednost imanja na Beverly Hillsu leži u rijetkoj kombinaciji privatnosti, prostranstva i pogleda, što je sveti gral na tržištu nekretnina u ovom iznimno bogatom dijelu svijeta. Dugačak prilazni put, jedan od najdužih u Los Angelesu, dodatno jamči izoliranost od znatiželjnih pogleda.

Dva zdanja za jednu legendu

Ono što ovaj projekt čini jedinstvenim jest činjenica da se ne gradi jedna, već dvije zasebne kuće na parceli koja je u međuvremenu podijeljena na dvije katastarske čestice. Prema urbanističkim planovima koje je objavio Realtor.com, dvije rezidencije dijelit će zajednički ulaz i prilaz, ali će funkcionirati kao neovisne cjeline.

Glavna rezidencija: Spoj luksuza i samoodrživosti

Veća od dvije vile prostirat će se na gotovo 1500 četvornih metara raspoređenih na dvije etaže. Ono što je posebno impresivno jest podzemna garaža od čak 715 četvornih metara, uz dodatnu dvoetažnu garažu izgrađenu u razini tla, što osigurava više nego dovoljno prostora za Jamesovu kolekciju automobila. U dvorištu će se nalaziti infinity bazen i spa centar, savršeno pozicionirani za uživanje u pogledu na grad. Planovi uključuju i vanjsku kuhinju, idealnu za zabave na otvorenom, a cijelo zdanje bit će opremljeno solarnim panelima, što će mu osigurati energetsku neovisnost čak i u slučaju nestanka struje.

Drugo krilo: Wellness i zabava za novu generaciju?

Druga, nešto manja kuća, jednokatnica je od oko 600 četvornih metara. Njezin dizajn stavlja naglasak na wellness i zabavu. U podrumu će se nalaziti privatno kino i prostor za druženje, dok će prizemlje imati garažu za dva automobila. Posebnost ove vile je prostrana terasa s bazenima za toplu i hladnu vodu, namijenjenima oporavku i opuštanju. U središtu imanja nalazi se i dvorište u koje su već zasađene palme. Mediji nagađaju kako bi ova druga kuća mogla biti namijenjena LeBronovom najstarijem sinu, Bronnyju, koji je također postao igrač Lakersa, pružajući mu privatnost unutar sigurnog obiteljskog kompleksa.

Sigurnost je očito bila ključni faktor u dizajnu. Cijeli kompleks bit će zaštićen visokom ogradom od tri metra i najsuvremenijim alarmnim sustavom. Na početku dugog prilaznog puta bit će smještena portirnica od dvadesetak četvornih metara, koja će osiguravati potpunu kontrolu pristupa. Dvije kuće bit će povezane zajedničkim kružnim tokom za automobile u čijem će se središtu nalaziti velika fontana.

Arhitektura kao umjetnost življenja

Za realizaciju ovog monumentalnog projekta, James je angažirao tim stručnjaka, uključujući konzultantsku tvrtku za luksuzne nekretnine Crest Real Estate i renomirani arhitektonski ured Walker Workshop. Potonji je poznat po projektiranju nekih od najmodernijih i najluksuznijih rezidencija u Los Angelesu. Njihova filozofija, kako je navedeno na njihovoj web stranici, jest da "promišljeno izveden prostor može uzdići tijelo i um svojih stanovnika". S pristupom koji se primjenjuje pri stvaranju muzeja ili sakralnih objekata, Walker Workshop teži dizajniranju jedinstvenih umjetničkih djela u kojima ljudi mogu živjeti. Ovaj etos savršeno se uklapa u viziju stvaranja doma koji nije samo statusni simbol, već i utočište koje pruža inspiraciju i mir.

Dok se radovi na Beverly Hillsu zahuktavaju u završnoj fazi, LeBron James, koji je s četrdeset godina najstariji aktivni igrač u NBA ligi, završio je svoju 23 profesionalnu sezonu. Iako je i sam priznao da je kraj karijere "bliže nego kasnije", on i dalje igra na elitnoj razini.

Njegova odluka da izgradi ovakav kompleks upravo u ovoj fazi života simbolizira prelazak fokusa s terena na obitelj i budućnost. Ovo imanje nije samo nekretnina, nego temelj za budućnost, mjesto gdje će se stvarati uspomene i gdje će se "Kralj James" odmarati nakon što zauvijek skine dres. Projekt na Beverly Hillsu postavlja se kao kruna njegove karijere izvan terena, čvrst i trajan spomenik jednom od najvećih sportaša svih vremena.

