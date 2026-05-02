Lakersi prošli u polufinale Zapada, majstorica u Detroitu i Clevelandu

Los Angeles Lakersi su u prvom krugu NBA doigravanja pobijedili Houston Rocketse 98-78 i osigurali pobjedu od 4-2, pa će u polufinalu Zapadne konferencije igrati protiv Oklahoma City Thundera, aktualnih NBA prvaka.

Zvijezda LeBron James zamijenio je u subotu ujutro po našem vremenu odsutnog slovenskog asa Luku Dončića i bio je najbolji strijelac utakmice s 28 poena, osam asistencija i sedam skokova, te je u dobi od 41 godine nastavio svoje izvrsne nastupe kako bi se plasirao u drugi krug doigravanja.

Pobjeda je Lakersima donijela olakšanje jer bi porazom ušli u majstoricu i opasnost da postanu prva momčad u povijesti NBA koja je ispustila vodstvo od 3-0.

"Mnogi naši dečki, iskreno, nisu bili u toj poziciji, nisu bili u situaciji u kojoj smo sada, pogotovo u gostima. Dakle, bilo je jako važno za mene izaći tamo i postaviti ton za utakmicu“, objasnio je veteran James.

A James svakako zna što znači igrati takve utakmice, jer je osvojio čak 22 serije nakon odlučujućih pobjeda u gostima, što ga sada stavlja usamljenog u vodećem položaju na listi svih vremena i prestigao je Dereka Fishera i Tima Duncana. Uz Jamesa, važnu ulogu u pobjedi odigrali su Rui Hachimura (21 poen, pet trica, šest skokova) i Austin Reaves (15 poena, tri skoka i blokade). Domaću momčad predvodila su tri igrača, Amen Thompson (18 poena, 8 skokova), Alperen Sengun (17 koševa, 11 skokova) i Tari Eason (14 poena, 5 skokova).

Prva utakmica drugog kola protiv Oklahome očekuje Lakerse u petak navečer.

U Istočnoj konferenciji, nakon preostale dvije utakmice večeri, rezultati su izjednačeni 3-3, jer su Detroit Pistonsi pobijedili Magic u Orlandu 93-79, dok su Raptorsi bili bolji od Cleveland Cavaliersa u produžetku kod kuće u Torontu 112-110. Pistonsi i Raptorsi su tako "preživjeli" i prisilili odlučujuću sedmu utakmicu.

Kanađani su vodili kod kuće veći dio večeri prije nego što su se Cavaliersi vratili u četvrtoj četvrtini kako bi priredili uzbudljivu završnicu.

Kanađani su vodili kod kuće veći dio večeri prije nego što su se Cavaliersi vratili u četvrtoj četvrtini kako bi priredili uzbudljivu završnicu. Cleveland je poveo u produžetku i vodio s košem razlike do zadnje sekunde dvoboja, kada je sretna trica RJ Barretta odlučila pobjednika.

"Hvala Bogu, čovječe. Nisam ništa napravio u četvrtoj četvrtini i produžetku, loše sam igrao. Onda sam pogodio taj šut", rekao je Barrett.

Scottie Barnes je za Raptorse postigao 25 ​​poena i dodao 14 asistencija, a Barrett je završio s 24 koša, kao i Ja'Kobe Walter. Evan Mobley je za Cavalierse, koji će u nedjelju biti domaćini odlučujuće utakmice, postigao 26 poena i dodao 14 skokova. Donovan Mitchell je dodao 24 koša, a James Harden 16 poena, devet asistencija i devet skokova. Orlando je kod kuće vodio s čak 24 poena prednosti prije nego što im je šut odjednom potpuno prestao, što su Pistonsi u potpunosti iskoristili. Magic je promašio 23 uzastopna šuta iz igre, najduži niz u povijesti doigravanja, i postigao samo jedan koš u više od 10 minuta.

Cade Cunningham postigao je 32 koša, a Pistonsi su započeli četvrtu četvrtinu serijom 18-1 i stekli vodstvo od osam poena, a na kraju su nadmašili Orlando s 55-19 u drugom poluvremenu.

Desmond Bane i Paolo Banchero postigli su po 17 poena za Orlando, koji je u prvih 19 minuta drugog poluvremena postigao samo 12 koševa.

