Bundesligaš kupuje u HNL-u? Za oko im zapeo 'Varaždinac' koji je zabio pogodak sezone

Malo je tko očekivao da će Varaždin u Iuriju Tavaresu dobiti igrača kakvog je dobio. Iako je nogometašu s Zelenortskih otoka promaknuo poziv na Svjetsko prvenstvo, za njega bi 2026. svejedno mogla biti godina za pamćenje jer ga čeka transfer karijere.

Naime, kako javlja talijanski stručnjak za transfere Lorenzo Lapore, za Tavaresa se interesiraju turski Bursaspor, ali i novopečeni bundesligaš Schalke. Navodno je Varaždin već odbio prve ponude turskog kluba, dok momčad Edina Džeke još nije poslala prvu ponudu.

Lapore nije naveo koliko Varaždin traži za brzonogog napadača, ali on na Transfermarktu vrijedi 1,2 milijuna eura. Na sjever Hrvatske stigao je početkom sezone iz Charlottea. Američki ga je klub u Varaždin pustio bez odštete, ali je zadržao 20 % od sljedeće prodaje.

Do sada je Tavares za Varaždin odigrao 35 utakmica u kojima je namjestio pet i postigao šest pogodaka, uključujući i dalekometnu "bombu" protiv Hajduka.

Dodajemo da je Tavares tijekom zimskom prijelaznog roka također bio meta upravo Hajduka.

𝗜𝗻𝗳𝗼: #Bursaspor have had an opening offer for Iuri #Tavares rejected by NK Varaždin — considered too low, as per other outlets.#Schalke04 are also interested in the Portuguese left winger, but no club-to-club talks have taken place yet.@SVFootball_eu | @BalkansSports_ pic.twitter.com/u2mkXcBXJ0 — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) May 22, 2026