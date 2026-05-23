Pogledajte kakva je stijena prijetila pasti na školsko igralište! Snimili video

Pripadnici Speleološkog društva Špiljar uklonili su velike stijene koje su prijetile obrušavanjem na igralište Osnovne škole Kamen-Šine. U akciji sanacije sudjelovali su Nikola Brnada i Tonći Rađa.

"Kavanjem smo smadrljali sve labilne stijene na pokosu iznad igrališta OŠ Kamen-Šine", napisao je Rađa uz objavljeni video.