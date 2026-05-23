General Andabak se prisjetio kakvo su naoružanje imali 1991.: 'Bili smo siromasi, imali samo osnovno'

OBLJETNICA POVIJESNOG POSTROJAVANJA /

Obilježava se 35. obljetnica postrojavanja Zbora narodne garde, a večeras se od 20 sati na zagrebačkim fontanama održava veliki koncert otvoren za javnost.

Povijesno postrojavanje održano je 28. svibnja 1991. na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici te se smatra službenim početkom stvaranja Oružanih snaga Republike Hrvatske, koje su u tadašnjim teškim okolnostima stale u obranu hrvatske neovisnosti od velikosrpske agresije.

Program pod nazivom "35 godina domovini vjerni" započeo je polaganjem vijenaca i svijeća kod Spomenika domovini te kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. Kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice održava se i svečani prijem na kojem je domaćin, predsjednik Vlade Andrej Plenković, održao prigodni govor.

Na obilježavanju su i brojni ministri, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić te načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundid. Predsjednik Zoran Milanović nije nazočan događaju, no na proslavu je stiglo njegovo izaslanstvo.

RTL-ova Marina Brcković razgovarala je s Zdravkom Andabakom, umirovljenim brigadnim generalnom Hrvatske vojske, koji je opisao kako je izgledalo osnivanje vojske prije 35 godina.