Tjedan dana od ubojstva Luke Milovca: Mogu li Habijanove zakonske izmjene zaustaviti nove tragedije?

Lampaši ispred škole kao podsjetnik na nasilno prekinutu mladost. Tjedan dana je prošlo otkako 19-godišnjeg Luke više nema i tjedan dan otkako Drniš više nije isti.

"Mali je ljubav, dobrota i sve je bio, u tom momčiću sve je bilo u jednome liku. Tako da bi se ova Poljana trebala zvati Poljana Luke Milovca", rekao je Branko iz Drniša.

U Lukino su ime građani proteklih dana vlasti poslali snažnu poruku, a to je da se sustav iz temelja mora mijenjati i da se nijedan život više ne smije izgubiti.

"Nema odustajanja, svi smo to rekli ovaj put, ne želimo nijedno dijete vidjeti, ne daj Bože, u budućnosti da se nekome dogodi slična tragedija", rekla je Andrijana Cigić iz Drniša.

"Svi se nadaju da će ovaj sistem nekako malo proraditi i da će ići na bolje. Svi su se digli na noge i ako su se svi digli na noge. Mora se nešto napraviti", poručio je Matej Romić iz Splita.

Stegovni postupak protiv dvije sutkinje

Građani upozoravaju da se ništa nije napravilo kako bi se spriječilo Kristijana Aleksića da ponovno ubije.

Život je 1994. godine oduzeo i 22-godišnjoj Marijani, a iako je prije gotovo tri godine kod njega pronađeno oružje, šibenski općinski sud u tom slučaju ništa nije poduzeo. Zbog toga se protiv dvije sutkinje pokreće stegovni postupak.

"Iskreno se nadam da je sustav čuo. Nadam se i po čovjeku i po Bogu, da bi tako trebalo biti, jer mi smo nemoćni. Znači, ovaj gore i sustav, valjda će biti bolje. Previše sam potresena i ne mogu", rekla je Julijana iz Drniša.

"Nemam baš nade, ako to i bude, da će biti to baš brzo. Koliko će to trajati dok se sve to ustroji, prođu procedure", rekao je Roko Labur iz Drniša.

Ministar najavio zakonske izmjene

Kroz dva tjedna ministar pravosuđa najavljuje zakonske izmjene kojima bi se uveo doživotni zatvor i stroži nadzor nad počiniteljima teških kaznenih djela.

"To će biti smisao odbora ili povjerenstva koje će šest mjeseci prije izlaska iz zatvora na temelju anamneze i onoga kako se ponaša u zatvoru, na temelju liječničkog mišljenja, psihijatara zaključiti da li ta osoba nakon izlaska mora biti ili na obveznom liječenju ili drugoj ustanovi ili biti pod elektroničkim nadzorom. I evaluirati to ponovno svaki period od tri ili pet godine", rekao je Damir Habijan pa uputio apel sucima.

"Možemo mi uvesti doživotni zatvor, koja će biti svrha ako se neće primijeniti ili ako se neće izreći? Isto tako više instance, imali smo primjera dosude na nižem stupnju 40 godina, kasnije se to smanji na 20 godina - da budu svjesni isto tako svoje odgovornosti i poruke koje šalju i društvu i javnosti i osobi koja je takvo kazneno djelo počinila", poručio je Habijan.

Nažalost, Lukin život više se ne može vratiti, no cilj je zakonskih izmjena da se više nikada ne izgubi neki drugi mladi život.