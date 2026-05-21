Što je našla inspekcija Suda u Šibeniku? Ministar Habijan se obraća medijima

Na sjednici Vlade u četvrtak premijer Andrej Plenković ponovno je osudio ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca te izrazio sućut njegovoj obitelji. "Luka je bio maturant, košarkaš, mlad čovjek na početku svoga života. Ubojstvo je s pravom izazvalo ogromno ogorčenje javnosti i otvorilo legitimna pitanja kako unaprijediti pravosudni sustav kako bi se spriječile ovakve stvari u budućnosti", rekao je premijer.

Zbog ubojstva u Drnišu i optužnice koja nije dočekala suđenje u slučaju Kristijana Aleksića, ministar pravosuđa Damir Habijan naložio je inspekciju Općinskog suda u Šibeniku. U popodnevnim satima očekuje se ministrovo izvješće o nalazu pravosudne inspekcije.

Podsjetimo, Kristijanu Aleksiću, ubojici Luke Milovca iz Drniša, još 2023. godine pronađeno je oružje koje je sam izradio. Optužnica postoji, ali suđenje za navedeno kazneno djelo, za koje je propisana jedna godina zatvora nikad nije ni počelo.

S Općinskog suda u Šibeniku u srijedu je stiglo i objašnjenje zašto. Kažu, suci su preopterećeni, a predmeti se rješavaju po datumu zaprimanja.

"21. studenog 2023. potvrđena je optužnica protiv Kristijana Aleksića, s prijedlogom zatvorske kazne od godine dana", piše Sud. Tada su, kažu, imali tri suca i 1213 neriješenih kaznenih predmeta. Jedan sudac bio je bolestan. Postupak u najstarijem predmetu počeo je 2011. godine, a za nekoliko stotina predmeta prijetila je zastara.

Plenković: Otvorilo se pitanje izruvanja zaštitnoga nadzora

Govoreći o slučaju Aleksića Plenković je na sjednici Vlade istaknuo da se otvorilo ipitanje izricanja zaštitnoga nadzora po izvršenju kazne za najteža kaznena djela.

"To su sigurnosne mjere koje i danas postoje u Kaznenom zakonu, one imaju ograničeno trajanje, a to je najviše tri godine. Mi ćemo u dogovoru sa kaznenopravnim stručnjacima i uključivanjem ministarstva pravosuđa, ministarstva unutarnjih poslova, ministarstva zdravstva i socijalne politike razmotriti mogućnost duljeg trajanja takvih zaštitnih mjera, njihovog sadržaja pa i trenutka njihovog izricanja", rekao je Plenković.

Podsjetio je da su sve dosadašnje izmjene zakona podrazumijevale strože kazne i uvođenje novih kaznenih djela. "One nisu samo dovoljne kao potencijalan alat ukoliko se i ne donose u tolikoj mjeri ili pak ako je samo odvijanje pojedinih postupaka sporo kao što je konkretno u ovom slučaju u Šibeniku i bio slučaj", rekao je premijer.