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LAKŠE SE DIŠE /

Navijači BiH dočekali odlične vijesti dva dana uoči Švicarske

Navijači BiH dočekali odlične vijesti dva dana uoči Švicarske
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Foto: DeFodi Images/DeFodi Images/Profimedia

Bosanskohercegovačka se reprezentacija sprema u svom kampu u Salt Lake Cityju

16.6.2026.
5:51
Sportski.net
DeFodi Images/DeFodi Images/Profimedia
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Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema se za susret drugog kola na Svjetskom prvenstvu 2026. Nakon što su Zmajevi remizirali s Kanadom u Torontu 1-1 u petak, u četvrtak u 21 sat čeka ih ogled sa Švicarskom u Los Angelesu.

Za taj ogled, bosanskohercegovačka se reprezentacija sprema u svom kampu u Salt Lake Cityju gdje ih je opet na trening došao vidjeti veliki broj navijača. U prvoj utakmici heroj je bio Jovo Lukić koji je zabio gol protiv Kanade. Lukić je napadač koji je počeo uz Demirovića u izostanku Edina Džeke i Harisa Tabakovića.

Edin Džeko od početka priprema trenira s ekipom i mogao bi protiv Švicarske upisati prve minute. Osim što navijače Bosne i Hercegovine, veseli ta činjenica, može ih veseliti i činjenica da je na posljednjem treningu, kako piše SportSport, ekipi priključen i Haris Tabaković. 

Hoće li protiv Švicarske upisati minute ijedan od njih dvojice, ostaje za vidjeti, ali je ovo svakako dobra vijest za BiH i vjerojatno ćemo ih vidjeti na terenu tijekom ovoga SP-a. Sudar Bosne i Hercegovine protiv Švicarske na rasporedu je u četvrtak u 21 sat, a u trećem kolu BiH će igrati protiv Katra u srijedu 24.6. u 21 sat u Seattleu. Sve momčadi u skupini B imaju po bod nakon prvog kola.

Bosna I HercegovinaSvjetsko Prvenstvo 2026.Edin Džeko
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