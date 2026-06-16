Navijači BiH dočekali odlične vijesti dva dana uoči Švicarske

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema se za susret drugog kola na Svjetskom prvenstvu 2026. Nakon što su Zmajevi remizirali s Kanadom u Torontu 1-1 u petak, u četvrtak u 21 sat čeka ih ogled sa Švicarskom u Los Angelesu.

Za taj ogled, bosanskohercegovačka se reprezentacija sprema u svom kampu u Salt Lake Cityju gdje ih je opet na trening došao vidjeti veliki broj navijača. U prvoj utakmici heroj je bio Jovo Lukić koji je zabio gol protiv Kanade. Lukić je napadač koji je počeo uz Demirovića u izostanku Edina Džeke i Harisa Tabakovića.

Edin Džeko od početka priprema trenira s ekipom i mogao bi protiv Švicarske upisati prve minute. Osim što navijače Bosne i Hercegovine, veseli ta činjenica, može ih veseliti i činjenica da je na posljednjem treningu, kako piše SportSport, ekipi priključen i Haris Tabaković.

Hoće li protiv Švicarske upisati minute ijedan od njih dvojice, ostaje za vidjeti, ali je ovo svakako dobra vijest za BiH i vjerojatno ćemo ih vidjeti na terenu tijekom ovoga SP-a. Sudar Bosne i Hercegovine protiv Švicarske na rasporedu je u četvrtak u 21 sat, a u trećem kolu BiH će igrati protiv Katra u srijedu 24.6. u 21 sat u Seattleu. Sve momčadi u skupini B imaju po bod nakon prvog kola.