Je li moguće? Infantino dozvolio Trumpu nezamislivo na finalu SP-a

Ljubav između FIFA-e i DonaldaTrumpa ide dalje. talkSPORT je objavio kako je američkom predsjedniku dodijeljena velika čast na finalu Svjetskog prvenstva koja će navijačima sigurno neće svidjeti.

Naime, Donald Trump dobio je dozvolu da se pridruži osvajačima Svjetskog prvenstva u podizanju trofeja, kao što je to učinio na Svjetskom klupskom prvenstvu. Tada je zajedno s igračima Chelseaja stajao dok su podizali trofej, a kapetan Reece James i ostali igrači neugodno su gledali čekajući da Trump ode s pozornice, ali to se nije dogodilo.

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Ista nas scena očekuje i ovoga srpnja. "FIFA nema ništa protiv toga da Trump prekrši protokol prezentacije i preda trofej Svjetskog prvenstva izravno pobjedničkom kapetanu, te da ostane u središtu slavlja", piše talkSPORT. Ovo se definitivno neće svidjeti navijačima, a pitanje je i kako će reagirati reprezentacije koje dođu do finala.

Donald Trump i Gianni Infantino u javnoj su ljubavi i jedan drugom omogućuju razne stvari od kojih se istinskim nogometnim navijačima već lagano okreće želudac. Američki predsjednik u finalu će 19. srpnja u New Yorku opet biti u centru pažnje umjesto da to budu nogometaši.